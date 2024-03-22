Детский омбудсмен Москвы сообщила, что среди пострадавших в «Крокусе» есть дети

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В числе пострадавших из-за теракта и пожара в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» имеются дети, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Об этом пишет ТАСС.
«Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Не может быть никакой пощады террористам, напавшим на мирных людей», — написала омбудсмен в своём Telegram-канале, не уточнив однако, при этом ни числа пострадавших детей, ни характера их травм, ни имён и фамилий.Напомним, что жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске стали 40 человек, ещё более 100 пострадали. Такие данные сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи, оказывающие людям всю необходимую помощь. В регионе создан оперативный штаб.
Террористы открыли стрельбу около 20:00 мск, перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Оно полностью охвачено огнём, частично обрушилась кровля. С крыши концертного зала после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек.
Следственный комитет России уже возбудил по факту происшествия в «Крокус Сити Холле» уголовное дело по статье «Теракт», сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата ведомства.
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