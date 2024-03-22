Минобороны: Подлодка «Волхов» провела пуск «Калибра» на учениях в Японском море

Фото: Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота РФ
Пуск крылатой ракеты «Калибр» с подводной лодки «Волхов» произвели моряки Тихоокеанского флота РФ в рамках проходящих сейчас учений российского ВМФ в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае», — уточнили в военном ведомстве.
По заявлениям МО, цель для ракеты в виде огневых позиций условного противника находилась на берегу, на расстоянии свыше 1000 километров от подлодки, но это не помешало «Калибру» с блеском выполнить боевую задачу по её поражению. При этом перед началом стрельб «Волхов» скрытно занял назначенный для стрельбы район.
Эксперты из области военно-промышленного комплекса отмечают, что такой шаг позволит усилить защиту кораблей не только от воздушных атак, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия.
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