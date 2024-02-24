Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме

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Министерство обороны опубликовало видеозапись операций штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России, на которой показано бывшее командное учреждение ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе с использованием системы Starlink, которую украинские военные в спешке покинули.
«Мы находимся в одном из объектов ВСУ, где обнаружили военное имущество, в основном это оружие и боеприпасы из состава НАТО», — сообщил командир штурмовой группы 1-го армейского корпуса по кличке «Сурен».На видео показан терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который использовался, в том числе, для управления беспилотными аппаратами.
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