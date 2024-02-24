Радио1
Главная / Новости / Общество/ Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме

Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме

МО показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink
24 февраля 2024, 05:16
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Министерство обороны опубликовало видеозапись операций штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России, на которой показано бывшее командное учреждение ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе с использованием системы Starlink, которую украинские военные в спешке покинули.

«Мы находимся в одном из объектов ВСУ, где обнаружили военное имущество, в основном это оружие и боеприпасы из состава НАТО», — сообщил командир штурмовой группы 1-го армейского корпуса по кличке «Сурен».
На видео показан терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который использовался, в том числе, для управления беспилотными аппаратами.


В процессе освобождения цехов завода, где ранее находились украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО, а также соответствующие им боеприпасы, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухие пайки.

Читайте также:

Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ

Кадыров: Авдеевка — ещё один шаг к победе России

Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале
#имущество
#военные
#оружие
#видео
#боеприпасы
#нато
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взятый в плен в Авдеевке боец ВСУ передал послание украинцам
МО РФ: взятый в плен в Авдеевке военный ВСУ посоветовал украинцам сдаваться
24 февраля 2024, 06:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Взятый в плен украинский солдат в Авдеевке рекомендовал своим сослуживцам сдаться, сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
На предоставленных российским военным кадрах видно группу украинских солдат, взятых в плен. Один из них, по имени Андрей Бабурин, обратился к своим соотечественникам с призывом капитуляции.

«Я желаю всем вернуться домой и осмотреться вокруг, посмотреть, что происходит. Пусть каждый задумается, стоит ли того, чтобы сидеть в окопе полмесяца, никуда не вылезая. Непонятно, куда стрелять, чтобы потом тебя либо убили, либо бросили, либо ты попал в плен», — заявил Бабурин.
Он и его товарищи подтвердили, что Авдеевка стала еще одним «котлом», окружением, в которое попали украинские подразделения.

Читайте также:

Украинский пленный раскрыл страшные потери ВСУ

«С автоматом против гранатомётов»: Украинский пленный сделал шокирующее признание

Украинский пленный: В Авдеевке бойцы ВСУ в отчаянии ждали спасения от России
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленского уличили в торге за гарантии личной безопасности
Смирнов: слова Зеленского о контрнаступлении говорят о начале торга за его жизнь
24 февраля 2024, 05:25

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном начале нового контрнаступления Вооруженных сил Украины в Черном море могут указывать на то, что он начал торговаться за свою жизнь.
Это мнение выразил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.

«Зеленский готов повышать ставки и заявлять о возможности начала контрнаступлений. Он начал торговаться за гарантии своей личной безопасности и ясно дает понять своим хозяевам, что сохранение его жизни должно быть одним из условий прекращения конфликта на Украине», — пояснил Смирнов.
Согласно мнению члена Крымской межнациональной миссии, Зеленский окончательно утратил доверие и дискредитировал себя как политик, что, вероятно, предопределяет его будущее.

Читайте также:

Зеленский собирается посетить Армению

Зеленский заявил о новом контрнаступлении

Зеленский отказался заключать новые минские соглашения
#соглашения
#будущее
#мнение
#новости
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В результате пожара в китайском Нанкине погибли 15 человек
При пожаре в жилом доме в китайском Нанкине погибли 15 человек, 44 пострадали
24 февраля 2024, 05:03

Фото: iStock/Distortion_Media

Трагический инцидент произошел в городе Нанкин, провинция Цзянсу, на востоке Китая: 15 человек погибли, 44 госпитализированы в результате пожара в жилом комплексе, передает РИА Новости со ссылкой на мэра Чэня Чжичана.
Он уточнил, что один человек в критическом состоянии, один — в тяжелом, а 42 получили легкие ранения.

Пожар начался ночью в пятницу в районе Юйхуатай, а пожарные прибыли на место в 4.39 по местному времени (23.39 по мск). Огонь был потушен к 6.00 (1.00 мск), а спасательные работы завершились к 14.00 (9.00 мск).

Читайте также:

На Кубани локализовали пожар, возникший после падения летательного аппарата

Во Владивостоке потушили пожар в многоэтажном доме

Пожар в Анапе удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров
#пожар
#пожарные
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США ввели санкции в отношении «ЧВК Вагнер Центр»
США включили «Вагнер Центр» в список антироссийских санкций
24 февраля 2024, 04:40

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бывший «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге и частная военная компания «Конвой» попали под антироссийские санкции, передает пресс-релиза Государственного департамента США.
«Несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", сегодняшние меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц, действующих на Украине и в других странах», — указано в материале.

Ранее Минфин США объявил о включении в новый пакет санкций ряда российских банков.

Читайте также:

Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков

Великобритания ввела новые санкции против российских граждан и компаний

ЕС ввел новые антироссийские санкции против почти 200 компаний и физлиц
#санкции
#ограничения
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В конгрессе выступили за выход США из ООН
Конгрессмен США Гаетц предложил выйти из ООН и избавиться от ее штаб-квартиры
24 февраля 2024, 03:54

Фото: iStock/dkfielding

На встрече в штате Флорида Мэтт Гаетц член палаты представителей Конгресса США высказал предложение о прекращении финансовой поддержки Организации Объединенных Наций (ООН), выходе страны из нее и перемещении штаб-квартиры организации за пределы территории США.
«Я настаиваю на том, чтобы в нашем федеральном бюджете не было выделено ни одного доллара на ООН. Соединенные Штаты должны покинуть ООН, а ООН — покинуть территорию США», — заявил он.
Гаетц подчеркнул, что его убеждение основано на необходимости прекращения финансирования организации, представители которой, по его мнению, участвовали в атаках и убийствах израильтян.

Читайте также:

Постпред РФ отказался слушать выступления представителей Европы на Совбезе ООН

Российская миссия в ООН ждет «проукраинский шабаш» в пятницу

Талибы отказались от участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану
#сша
#финансирование
#законопроект
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США перехватили неопознанный аэростат
Американские истребители перехватили пролетавший над штатом Юта аэростат
24 февраля 2024, 03:08

Фото: iStock/vale_t

Истребители Североамериканского командования противовоздушной обороны перехватили неопознанный аэростат, который пролетал над западными районами США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Аэростат был перехвачен над территорией штата Юта. По информации командования, объект не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности.

Высота полета аэростата составляла примерно 43-45 тысяч футов, что соответствует 13,1-13,7 километрам.

Читайте также:

В Польше нашли аэростат, который мог прилететь из Белоруссии

Над Лужниками летает аэростат

США сбили китайский аэростат
#сша
#воздушные шары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший чиновник Госдепа назвал безумием политику США в отношении России
Бывший чиновник Госдепа: США безумствует, формируя новые санкции
24 февраля 2024, 03:04

Фото: iStock/YayaErnst

Бывший советник комиссии по российско-американскому президентству взаимодействию при Госдепартаменте США заявил о безумии Вашингтона по отношению к Москве. Об этом передает РИА Новости.
По словам эксперта, США вводят новые санкции против России и повторяют одно и то же поведение в надежде добиться новых результатов, тем самым демонстрируя признаки безумия. Бывший сотрудник Госдепартамента также назвал поведение Белого дома «позерством».

Ранее Минфин США сформировал новый пакет санкций, включив в него ряд российских банков.

Читайте также:

Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков

Нуланд охарактеризовала новые антироссийские санкции как «сокрушительные»

Великобритания ввела новые санкции против российских граждан и компаний
#сша
#санкции
#россия
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польский фермер получил обвинение за использование в протесте плаката Путина
Польскому фермеру выдвинули обвинения за шествие в протесте с плакатом с Путиным
24 февраля 2024, 02:27

Фото: iStock/Longfin Media

Польскому фермеру предъявлено обвинение в том, что он разместил на своем тракторе пророссийские плакаты с призывами к президенту России Владимиру Путину во время акции протеста на своем приусадебном участке. Об этом сообщила в пресс-службе Окружной прокуратуры Гливице, передает РИА Новости.
20 февраля польские демонстранты провели акции протеста по всей стране, выражая недовольство импортом украинского зерна. На фотографиях, сделанных во время демонстрации, видны лозунги на транспарантах, причем один транспарант призывал Путина «навести порядок» на Украине, в Брюсселе и у польского правительства. Над трактором также развевался советский флаг.

Позже выяснилось, что автор баннера был задержан полицией.

«Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По словам пресс-секретаря Иоанны Сморчевской, фермера обвиняют в поддержке действий России в украинском конфликте и распространении «тоталитарной идеологии, призывающей к применению насилия» для влияния на политическую и социальную жизнь.

Представитель прокуратуры сообщил, что фермер отказался комментировать свои действия. Он был помещен под стражу, а его имущество конфисковано.

Читайте также:

«Известия»: Польские фермеры блокируют вагоны с украинским зерном

УНИАН: Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном

Протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента в Брюсселе
#польша
#европа
#владимир путин
#митинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя: страхи нападения России на страны Европы смехотворны
Небензя заявил, что страхи о якобы агрессии Москвы вызывают смех
24 февраля 2024, 02:17

Фото: iStock/ffikretow

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал абсурдными опасения, что Москва займет агрессивную позицию по отношению к европейским государствам, сообщает РИА Новости.
«А вы, часом, не забыли, что именно европейские государства в разные эпохи (...) нападали на российское государство, с завидным упорством пытаясь его покорить, и неизменно терпели поражение», – отметил он.

Ранее французский генерал Пинатель заявил, что Россия не станет нападать на Европу.

Читайте также:

Французский генерал Пинатель: Россия не станет нападать на Европу

Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений

Во Франции исключили нападение России на НАТО
#оон
#россия
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф