Кадыров: Авдеевка — ещё один шаг к победе России

Фото: kremlin.ru
Освобождение Авдеевки - это ещё один шаг к победе России, заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.
«Авдеевка — один шаг к победе еще. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — продекламировал глава Чечни в ходе общения с журналистами.
Кадыров напомнил, что именно из Авдеевки Вооружённые силы Украины обстреливали мирные кварталы Донецкой Народной Республики.
Читайте также:
Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале
Пушилин: Многие солдаты ВСУ сдались в плен в Авдеевке, чтобы спасти себе жизнь
«Не осталось сил»: В США раскрыли, через сколько ВСУ начнут масштабное отступление
Евгения Парфентьева