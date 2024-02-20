Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ

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Битва за Авдеевку обнажила проблему в ВСУ - невыполнение бойцами элитных подразделений приказов украинского командования. Об этом заявил депутат, бывший председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
«Сражение за Авдеевку обнажило в украинской армии проблему, которая не наблюдалась даже в жестоких боях за Артёмовск - не выполнение приказов элитными подразделениями», - написал Бидевка в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что бойцы 3-й бригада ВСУ подразделения «Азов»* отказались отправляться в «мясорубку». При этом другие части украинской армии начали предпринимать попытки бегства из Авдеевки еще до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского.
Напомним, 17 февраля Сырский объявил о решении вывода подразделений ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне. К тому моменту украинские бойцы уже несколько дней пытались покинуть занимаемые позиции в городе
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Элина Позднякова