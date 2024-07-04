Минобороны прекратит выплаты мобилизованным, самовольно покинувшим часть

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Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ, который лишает мобилизованных ежемесячных социальных выплат на период самовольного оставления места службы. Документ был размещен на сайте официального опубликования нормативных актов.
«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы», — указано в сообщении.
На данный момент минимальный размер выплат составляет 158 тыс. рублей. В связи с проведением СВО в Уголовном кодексе было ужесточено наказание за самовольное оставление службы. Теперь за совершение этого преступления можно получить срок до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно о целой роте ВСУ, дезертировавшей со своих позиций в результате массированного обстрела ВС РФ.
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