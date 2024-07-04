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Целая рота ВСУ дезертировала с позиций

ТАСС: более роты ВСУ самовольно бросили позиции
04 июля 2024, 20:19
Фото: IStock/Irina Piskova

Фото: IStock/Irina Piskova

Более роты украинских солдат дезертировали с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).


По информации источника, в населенном пункте складывалась далеко не лучшая ситуация для подразделения, поскольку ВС РФ обстреливали его сразу с нескольких сторон. Многих солдат насильно наряжают в форму, выдают оружие и отправляют в зону боевых действий, сами они не хотят воевать. Это не первый случай массовой сдачи в плен украинских солдат.

Ранее Минобороны опубликовало сведения, согласно которым за минувшие сутки было уничтожено свыше 1700 украинских боевиков и более ста единиц бронетехники.

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На Украине заявили о готовности к решающим сражениям
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ готовятся к решающим военным событиям
04 июля 2024, 20:40

Фото: IStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к решающему военному событию. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.
По его словам, украинскую армию ждет скорейшая эскалация конфликта. Он выразил надежду, что если ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте в августе-сентябре этого года, то конфликт на Украине закончится на условиях Москвы уже в этом году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня со стороны России невозможно без начала обсуждений мирный переговоров со стороны Киева. Российская армия не может давать «передышек» ВСУ для перегруппировки и мобилизации, пояснил он.

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ВС РФ нанесли удар по подконтрольному ВСУ железнодорожному переезду
ТАСС: нанесен ракетный удар по железнодорожной станции ВСУ
04 июля 2024, 19:24

Фото: IStock/vadimrysev

Ракетный удар был нанесен по подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) району железнодорожной станции в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о первом применении Россией новой многотонной бомбы ФАБ-3000. По сообщениям очевидцев взрыва, удар от его волны был настолько мощный, что мелкие здания поблизости оказались разрушены, а у крупных потрескался фундамент.

Накануне Минобороны сообщили об уничтожении за прошедшие сутки около 1700 украинских боевиков. Также было подбито 12 танков и свыше ста бронемашин и автомобилей.

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#удар
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Более 190 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ
Медведев: контракт с российской армией заключает около 1000 человек ежедневно
04 июля 2024, 19:06

Фото: IStock/e-crow

Порядка 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий, передает РИА Новости.
«Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек», — заявил он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал о самом страшном событии для ВСУ. Отступление украинцев из Часова Яра является ее крупнейшим поражением и может привести к полному освобождению территорий ЛНР и ДНР, заявил он.

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#контракт
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Британский эксперт рассказал о самом страшном событии для ВСУ
Эксперт Меркурис: падение района «Канал» это ужаснейшее событие для ВСУ
04 июля 2024, 18:32

Фото: IStock/dr_evil

Падение микрорайона «Канал» Часова Яра в ДНР пожалуй стало крупнейшим поражением ВСУ за весь период конфликта. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Вероятно, это не только самая важная новость за последние 36 часов, но и самая ужасная новость для украинцев», — заявил Меркурис.

Уверенная атака российских войск в этом направлении создает предпосылки для полного освобождения ЛНР и ДНР, пояснил эксперт.

Накануне Минобороны РФ опубликовало сводки, согласно которым совокупные потери ВСУ только за последние сутки составили до 1740 человек. В общей сложности был также подбит вертолет, высокоточным ударом уничтожены две системы ПВО, 12 танков и свыше сотни других бронемашин и боевых автомобилей противника.

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«Страна.ua»: В порту под Одессой прогремел взрыв
04 июля 2024, 18:27

Фото: istockphoto/RamonCast

В порту города Черноморска в Одесской области на юге Украины прогремел взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. В материале не указано, какие именно объекты портовой инфраструктуры были повреждены в результате взрыва. Официальной информации об инциденте пока не последовало.

До этого в Сети появились кадры оборонительных сооружений, установленных в пляжной зоне Черноморска. Железобетонные надолбы и другие конструкции растянулись вдоль всего побережья на расстоянии нескольких метров от моря. Примечательно, что они никак не мешают местным отдыхающим, которые продолжают отдыхать и загорать на пляже.

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Путин заявил, что СВО не закончится до начала мирных переговоров с Киевом
Путин: Россия не прекратит боевых действий до начала мирных переговоров
04 июля 2024, 17:47

Фото: IStock/dicus63

Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС, сообщает РИА Новости.
Президент пояснил, что в случае остановки продвижения ВС России ВСУ легко могут воспользоваться «передышкой». Это время они потратят на перегруппировку сил, скопление вооружения, а также проведут насильственную и незаконную мобилизацию, пояснил лидер России.

Владимир Путин добавил, что мирный договор неизбежен для Украины и обязательно должен соответствовать интересам России.

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ВС РФ впервые использовали ФАБ-3000 под Красным Лиманом
04 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto / allanswart

От прилета ФАБ-3000 в склады ВСУ в Лимане у домов треснули фундаменты, сообщили в СМИ.
На территории, временно контролируемой ВСУ в районе Красного Лимана, произошёл мощный взрыв. Это мог быть первый случай применения боеприпаса ФАБ-3000.

«Только что в базу ВСУ у железнодорожной станции прилетело что-то очень мощное. По предварительным данным, в расположенные в этом районе склады могла впервые попасть авиабомба ФАБ-3000. От ударной волны у домов по соседству треснули фундаменты», — говорится в сообщении «Военной хроники».

Красный Лиман служит базой для нескольких украинских подразделений, которые защищают Часов Яр и Терны. В частности, в этом районе находятся штабы и склады с ракетными и артиллерийскими вооружениями 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины и 18-й бригады Национальной гвардии.

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Полковник ВСУ Селезнёв: Россия обходит украинскую ПВО комбинированными ударами
04 июля 2024, 17:24

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска в последние дни наносят мощные и результативные удары по оборонным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Беспокойство по этому поводу высказал бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнёв.
В эфире «Радио НВ» он заявил, что, нанося удары по оборонным заводам, Россия наносит максимальный урон ВСУ, так как разрушает ключевые элементы украинской военной промышленности. По словам полковника, для атак предприятий ВПК российские военные предпринимают комбинированные удары, которые позволяют обходить противовоздушную оборону Украины.

Украинский военный признал, что российские удары по объектам ВПК эффективны и наносят значительный ущерб. Есть также и потери среди работников и обслуживающего персонала, и их оценкой занимаются местные власти, заключил Селезнёв.

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#пво
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Бойцы ВСУ жалуются на «фантастические задачи для космодесантников»
Боец ВСУ Кулик: командование ставит перед нами невыполнимые задачи
04 июля 2024, 17:13

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Командир роты 206-го батальона территориальной обороны ВСУ Роман Кулик опубликовал в социальных сетях мнение о том, что перед подразделениями Вооружённых сил Украины часто ставят невыполнимые и надуманные задачи.
«Рассказывая о больших потерях батальона во время боёв в ДНР, Кулик отметил, что высшее командование ВСУ ставит перед подразделением «фантастические задачи, словно для космических десантников». Из-за этого задачи не выполняются», — рассказали в «Газета.ру».

Он раскритиковал командование за близорукость, тупость и преступную халатность. По его словам, реалистичные задачи ставятся только после того, как подразделение ВСУ понесло большие потери и потеряло возможность наступать.

Ранее 1 июля бойцы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на высокие потери, которые они понесли из-за действий командования.

Солдаты сообщили, что им приходится находиться на необорудованных позициях и сталкиваться с неадекватным поведением своего непосредственного командира Ярослава Сидорова. Они подчеркнули, что их случай – не единичный, и назвали происходящее системным кризисом.

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#военные
#солдаты
#днр
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