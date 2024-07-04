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Более роты украинских солдат дезертировали с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).
По информации источника, в населенном пункте складывалась далеко не лучшая ситуация для подразделения, поскольку ВС РФ обстреливали его сразу с нескольких сторон. Многих солдат насильно наряжают в форму, выдают оружие и отправляют в зону боевых действий, сами они не хотят воевать. Это не первый случай массовой сдачи в плен украинских солдат.
Ранее Минобороны опубликовало сведения, согласно которым за минувшие сутки было уничтожено свыше 1700 украинских боевиков и более ста единиц бронетехники.
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