ВС РФ нанесли удар по подконтрольному ВСУ железнодорожному переезду

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Ракетный удар был нанесен по подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) району железнодорожной станции в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о первом применении Россией новой многотонной бомбы ФАБ-3000. По сообщениям очевидцев взрыва, удар от его волны был настолько мощный, что мелкие здания поблизости оказались разрушены, а у крупных потрескался фундамент.
Накануне Минобороны сообщили об уничтожении за прошедшие сутки около 1700 украинских боевиков. Также было подбито 12 танков и свыше ста бронемашин и автомобилей.
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Олег Дикий