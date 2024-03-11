Минобороны РФ сообщило о шести сбитых за ночь украинских дронах

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Сразу шесть украинских беспилотников самолётного типа были уничтожены в ночь с воскресенья на понедельник, рассказали в российском министерстве обороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области», — заявили представители военного ведомства.Ранее о двух сбитых в небе над Брянской областью дронах сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Беспилотники были сбиты над Клинцовским и Почепским районами Брянской области. Жертв и разрушений в результате инцидента нет, подчеркнул он. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
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