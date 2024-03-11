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Минобороны РФ сообщило о шести сбитых за ночь украинских дронах

11 марта 2024, 06:41
Фото: iStock/Oleg_Elkov

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Сразу шесть украинских беспилотников самолётного типа были уничтожены в ночь с воскресенья на понедельник, рассказали в российском министерстве обороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области», — заявили представители военного ведомства.

Ранее о двух сбитых в небе над Брянской областью дронах сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Беспилотники были сбиты над Клинцовским и Почепским районами Брянской области. Жертв и разрушений в результате инцидента нет, подчеркнул он. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.


Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.


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#минобороны рф
#бпла
#всу
#брянская область
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«Известия»: ВМФ получит морскую версию дронов-камикадзе
11 марта 2024, 05:32

Фото: iStock/bbsferrari

Военно-морской флот России получит дроны-камикадзе, называемые барражирующими боеприпасами, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
Дроны, которые планируется использовать для ударов по морским и наземным целям, включая легкие катера и моторные лодки, могут быть размещены на кораблях в сжатые сроки и не требуют специальных ангаров. При этом корабли могут использовать как существующие беспилотники, так и специально разработанные для ВМФ.

Беспилотники увеличат боевую мощь российских кораблей, морской пехоты и подразделений спецназначения. Кроме того, барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев на берегу. Такие аппараты можно будет применять при десантных операциях и при борьбе с катерами противника, в том числе безэкипажными, отмечают эксперты.

Некоторые модели российских дронов-камикадзе уже прошли боевое крещение, включая «Куб» и «Ланцет». В частности, дроны-камикадзе показали себя как эффективные инструменты на поле боя в Сирии.

Ранее «Радио 1» сообщило, что беспилотный броневик «Зубило» появится на вооружении уже в апреле 2024 года.

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#вмф
#флот
#минобороны рф
#беспилотник
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Беспилотный броневик «Зубило» появится на вооружении уже в апреле 2024 года
11 марта 2024, 04:32

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Доработанный беспилотный броневик «Зубило» появится на вооружении сразу в нескольких воинских подразделениях Вооружённых сил РФ уже в апреле 2024 года. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика — «Ремдизель».
У броневика, который предназначен для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров, был снижен общий вес и одновременно — увеличена проходимость.

Впервые прототип «Зубила» показали на международном военном форуме «Армия-2023». Как отмечают конструкторы, оперативно наладить массовое производство военной машины можно за счет того, что она собирается из доступных серийных комплектующих.

Ранее стало известно, что новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, разработанный специально для ВС РФ, уже полностью готов для государственных испытаний. Кроме того, планируется также создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО — 7,62 мм и 5,56 мм.


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#военная техника
#беспилотник
#оружие
#вооружённые силы рф
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Открытое горение в ангаре под Петербургом ликвидировано
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ангаре в Ленинградской области
11 марта 2024, 03:26

Фото: iStock/Distortion_Media

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Ленобласти, сообщили в пресс-службе ведомства ночью 11 марта.
Напомним, что днем в воскресенье, 10 марта, стало известно о крупном пожаре на Волхонском шоссе, в ангаре, принадлежащем компании «ТР-ПРОМ», которая занимается производством мебели для офисов и предприятий. Жители Петербурга в социальных сетях массово жаловались на трудности с дыханием из-за дыма, доносящегося от места возгорания. Пламя и дым от пожара в итоге были видны в разных частях города.

В итоге огонь был локализован на площади в 1 тысячу квадратных метров, пострадали два человека. После этого пожара специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха и выяснили, что концентрации загрязняющих веществ не превышают никаких гигиенических норм. Тем не менее, причины пожара в настоящее время до сих пор не установлены. Выясняются подробности.

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#ангар
#пожар
#санкт-петербург
#мчс
#ленинградская область
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обнародовала первое фото после своей операции
11 марта 2024, 03:07

Фото: Официальный сайт королевской семьи Великобритании

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поблагодарила общественность за поддержку в своем первом публичном сообщении после перенесенной в январе операции на брюшной полости, опубликовав свою фотографию с тремя детьми.
«Спасибо вам за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев. Желаю всем счастливого Дня матери», — написала Кейт в сообщении в социальной сети X.

На фотографии, сделанной ее мужем, наследником престола принцем Уильямом, 42-летняя Кейт улыбается и хорошо выглядит в окружении принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.

Это заявление явилось ответом на слухи и дикие спекуляции в социальных сетях, которые возникли в последние недели по поводу здоровья принцессы, которая отсутствовала в публичной королевской жизни со дня Рождества.

Напомним, что принцесса Уэльская провела две недели в больнице в январе после операции по поводу неракового, но неопределенного заболевания. С тех пор ее не видели на публике, и в Кенсингтонском дворце (официальной резиденции Уильяма и Кейт) заявили, что она вряд ли вернется к официальным обязанностям до Пасхи, которая приходится на конец марта

Члены королевской семьи Великобритании обычно не раскрывают подробности болезней, считая все медицинские вопросы частными. Но долгое отсутствие принцессы вызвало слухи о ее здоровье.

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#фотография
#великобритания
#операция
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В России заявили об идеи отмены обязательной сдачи ЕГЭ
ТАСС: В Госдуму направили законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ в России
11 марта 2024, 01:23

Фото: iStock/LuckyBusiness

Группа депутатов от Либерально-демократической партии (ЛДПР) разработала законопроект об отмене обязательных единых государственных экзаменов (ЕГЭ) при выпуске из школы и предоставлении учащимся права выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, сообщает информационное агентство ТАСС.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Авторы проекта подчеркивают, что это позволит России получить больше высококвалифицированных специалистов.

«И это в сегодняшних условиях дефицита образованных специалистов среднего звена и нехватки рабочих рук», – отметили они.

Парламентарии добавили, что проект поможет обеспечить более качественный отбор среди абитуриентов при поступлении в вузы, колледжи и профессиональные училища. Кроме того, проект будет способствовать увеличению числа желающих получить профессиональное образование. Депутаты планируют внести законопроект на рассмотрение Госдумы в понедельник, 11 марта.

Ранее президент России Владимир Путин инициировал изменение в системе ЕГЭ, предложив выпускникам пересавать экзамен по предмету на выбор.

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#егэ
#экзамены
#россия
#владимир путин
#госдума
#депутаты
#законопроект
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В Литве начал действовать запрет на автомобили с российскими номерами
11 марта 2024, 01:16

Фото: iStock/NejauPhoto

В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими номерами. С понедельника, 11 марта 2024 года, подобные машины могут конфисковать по закону.
Водители автомобилей с российскими номерами должны будут либо перерегистрировать их на литовские, либо уехать из страны. Им также грозит штраф от €200 до €6 тыс. (от 19,7 тыс. до 593 тыс. рублей).

Исключение составят те автомашины, которые пересекают Литву по пути либо в Калининградскую область, либо из неё. Они смогут находиться в балтийской стране в течение 24 часов.

Сейчас в Литве находится около 50 таких машин, заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

В ответ на это представитель российского МИД подчеркнул, что если Литва всё же решит конфисковать имущество россиян — этот шаг Вильнюса не останется без ответа со стороны РФ.

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#автомобили
#литва
#запрет
#россия
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Избиратели в ДНР приняли участие в досрочном голосовании на президентских выборах
В ДНР проходит досрочное голосование на выборах президента
11 марта 2024, 00:58

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Досрочное голосование на выборах президента России началось в Донецкой народной республике (ДНР) 10 марта, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение избиркома региона.
Мобильные группы участковых избирательных комиссий будут работать с 08:00 до 20:00. С 10 по 14 марта избиратели смогут проголосовать на своих участках, а с 15 по 17 марта – на стационарных избирательных участках.

В регионе функционирует 626 избирательных комиссий, каждая из которых сформировала по две мобильные группы для выездного голосования.

Предварительное голосование в регионах, расположенных вблизи линии соприкосновения, началось 25 февраля.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта и впервые в истории страны будут длиться три дня. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах страны. В кандидатах, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, числятся Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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#выборы
#днр
#владимир путин
#президент
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Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о жизни и развитии региона
10 марта 2024, 21:50

Фото: сайт Кремля

По итогам 2023 года рост промышленного производства составил почти 14%, что в четыре раза выше, чем в целом по стране. О том, как живёт и развивается Подмосковье рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
Масштабная модернизация объектов подмосковного жилищно-коммунального хозяйства началась ещё в прошлом году. Обновление коммунальной инфраструктуры является одним из пунктов поручения президента РФ Владимира Путина. Как показали январские морозы, не все котельные Подмосковья справились с повышенной нагрузкой.

В котельной «Пионерская», которая снабжает теплом и горячей водой десятую часть подмосковного Королёва, установлены специальные резервуары, которые содержат 800 тонн кипятка. Это запас, который необходим для того, чтобы в дни самого активного потребления горячей воды хватило на всех и не случалось перебоев. Местные коммунальщики сделали любопытное наблюдение: таких дней в году всего два. Это 31 августа и Чистый четверг.

Фото: istockphoto/oksana fedina

Все котельные Московской области, которых в регионе более трёх тысяч, включая 300 частных, с этого года переведены на систему дистанционного контроля. Не последнюю роль сыграла в этом ситуация в начале января, когда коммунальщики узнавали об авариях непосредственно от жителей. Теперь диспетчер сможет получить информацию о каких-либо неполадках раньше, чем абоненты почувствуют, например, что батареи стали остывать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» подчеркнул, что в ряде городских округов есть котельные, которые нуждаются в срочном ремонте или модернизации. В качестве примеров он перечислил Солнечногорск, Химки, Сергиев Посад, Пушкино, Воскресенск и Серпухов. Подмосковные власти продолжают аудит и мониторинг всей региональной системы теплоснабжения, продолжил глава региона, добавив, что на эту весну и лето составлена масштабная программа работ.

«Прекрасно, что у нас есть производимые здесь же в Подмосковье материалы и мы ни в малейшей степени не зависим от импортных поставок», — подчеркнул Воробьёв.

Губернатор коснулся также программы социальной газификации. В Московской области газом обеспечены около трёх тысяч населённых пунктов. Глава региона заверил, что областные власти и далее будут уделять пристальное внимание газификации домохозяйств. Он отметил, что уровень газификации в Подмосковье достаточно высок — порядка 98%. Однако, подчеркнул Воробьёв, два процента в Московской области — это около 250 тысяч человек, и об этом всегда следует помнить.

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#котельная
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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
10 марта 2024, 21:00

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В Москве в возрасте 84 лет скончалась диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Знаменитой ведущей информационных и развлекательных программ стало плохо около 14:0010 марта, передаёт РИА Новости. В этот момент она находилась в своей квартире на Малой Дубровке. Светлана Моргунова потеряла сознание, после чего к ней вызвали скорую помощь. Врачи сделали всё возможное для спасения её жизни, но, к сожалению, их старания оказались тщетными. Знаменитая теле- и радиоведущая скончалась.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На главном телеканале страны она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

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