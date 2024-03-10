Минобороны: Над Белгородской областью сбиты два беспилотника

Взрывы прозвучали в Одессе, Харькове и Снигиревке (Николаевская область), сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. При этом Воздушную тревогу объявили в Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных официальному Киеву частях Херсонской и Запорожской.

Ранее сообщалось о взрывах, которые прозвучали в подконтрольном Украине Херсоне.ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции