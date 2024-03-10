Минобороны: Над Белгородской областью сбиты два беспилотника

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Российские средства ПВО за ночь с субботы на воскресенье уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, за одни только сутки 18 февраля в этом регионе были сбиты 16 украинских беспилотников.
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