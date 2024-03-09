Минобороны: ПВО сбила за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырех областях страны

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Минувшей ночью российская система ПВО зафиксировала и уничтожила 47 дронов ВСУ в четырёх регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. Массовая атака дронов пришлась на Таганрог. Эту информацию подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Информации и пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.
Прежде сообщалось, что в Курске обломки БПЛА повредили поликлинику.
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Информации и пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.
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Анастасия Хохлова