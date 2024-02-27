Минобороны заявило о проведении испытаний ЗРК С-500 «Прометей»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Вооружённые силы РФ провели испытания ЗРК С-500 «Прометей», протестировав возможность сбивать с её помощью гиперзвуковые цели. Об этом сообщили источники газеты «Известия» в Минобороны РФ.
Система доказала, что способна отслеживать и уничтожать такого рода объекты. Причем речь идет не только об обычных гиперзвуковых ракетах, но и о перспективных разработках.
«По своим возможностям С-500 может работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, а они двигаются с гиперзвуковой скоростью, может работать по управляемым боеголовкам, а также по подобным системам меньшей дальности», — пояснил изданию редактор аналитического военного портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.
С-500 «Прометей» — это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, который совмещает функции противовоздушной и противоракетной обороны. Концерн «Алмаз-Антей» уже начал серийное производство данного ЗРК, а в июле 2023 года Минобороны провело первые испытания «Прометея» на полигоне Капустин Яр.
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«По своим возможностям С-500 может работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, а они двигаются с гиперзвуковой скоростью, может работать по управляемым боеголовкам, а также по подобным системам меньшей дальности», — пояснил изданию редактор аналитического военного портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.
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