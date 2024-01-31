Военный эксперт Дандыкин рассказал об особенностях ЗРК С-400 «Триумф»

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Для поражения беспилотника ВСУ, пытавшегося атаковать Санкт-Петербург, военнослужащие частей российской противовоздушной обороны использовали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». Эта система имеет большой радиус действия и вполне способна сбивать не только дроны, но и самолёты.
По словам эксперта, этот комплекс имеет радиус действия в сотни километров, снабжён отличной оптико-электронной системой наведения и легко может сбивать не только беспилотники, но и военные самолёты. Дандыкин считает, что С-400 «Триумф» ни в чём не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит известную американскую ракетную систему Patriot, ракеты которой использовались для поражения российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.
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Александр Бойцов