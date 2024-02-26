В Америке рассказали о российском «чудо-оружии»

Фото: Telegram-канал Минобороны РФ
Российские военные обладают настолько значительным потенциалом, что способны легко поражать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые находятся на вооружении армии Украины. Об этом 25 февраля написал аналитический военный журнал Military Watch Magazine.
«Возможности российских систем ПВО значительны, поскольку ракеты "земля – воздух", выпущенные ЗРК Patriot, летают со скоростью всего три с половиной Маха <...>, в то время как ракеты, запускаемые российскими системами, такими как С-400, летают со скоростью, превышающей четырнадцать Махов», — говорится в статье.Авторы напоминают, что российские комплексы С-400 в прошлом показали способность перехватывать ракеты со скоростью восемь Махов, а траектории ракет класса "земля – воздух" далеко не самые сложные, поэтому преимущества очевидны.
Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии. «Триумф» – единственная система, способная работать выборочно с применением нескольких типов ракет. С-400 может обстреливать цели, летящие с любого направления, без разворота пусковых установок. ЗРС С-400 способна уничтожать объекты, летящие со скоростью до 4800 м/сек на дальности до 400 км.
Ранее российские военные уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вместе с расчётом. Удар был нанесён ракетными войсками Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Атака производилась с использованием высокоточного оружия. Отмечается, что российские ракетчики сумели поразить саму пусковую установку, тягач для её перевозки, а также уничтожить боекомплект и транспортно-заряжающую машину.
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Артем Путинцев