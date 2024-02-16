Минобрнауки создаст базу генетической информации к 1 сентября 2025 года

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Правительство РФ поручило Минобрнауки до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. Об этом сообщается в постановлении правительства.
Отмечается, что это постановление вступит в силу 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2025 года.
Целями системы являются обеспечение нацбезопасности, охраны жизни и здоровья россиян, суверенитета в области хранения и использования генетических данных, обмена информацией между федеральными органами власти и обладателями генетических данных в генно-инженерной деятельности.
В документе уточняется, что основными задачами этой базы станет хранение генетической информации, её паспортизация и классификация.
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Целями системы являются обеспечение нацбезопасности, охраны жизни и здоровья россиян, суверенитета в области хранения и использования генетических данных, обмена информацией между федеральными органами власти и обладателями генетических данных в генно-инженерной деятельности.
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