Киберэксперт Ермаков заявил о привлекательности биометрии

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«Биометрия очень привлекательна, биометрические идентификаторы привязаны к человеку и их нельзя украсть или потерять, исключая, конечно, совершенно ужасные случаи травмирования, когда мы говорим о распознавании значительно поврежденной лицевой части черепа. Создать двойника настолько сложно, что можно не задумываться об этом. Остаётся только ошибка» — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.
Он также отметил, что в России система стандартизации биометрии работает уже давно.
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