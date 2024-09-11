Минтер организовала выездные мероприятия на предприятиях Московской области

Фото: Министерство территориальной политики Московской области
Губернаторский проект «Выездные администрации» расширил сферу деятельности, добавив новый формат взаимодействия с трудовыми коллективами. Муниципальные команды Московской области проводят встречи на предприятиях, сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
В рамках нового формата открытого диалога главы городских округов встречаются со своими заместителями и профильными службами на крупных предприятиях.
«Подобный диалог пользуется большой популярностью, дает возможность быстро получить ответы на волнующие вопросы. Жители активно посещают встречи в округах и положительно оценивают работу властей на местах», — отметил исполнительный директор Совета муниципальных образований Подмосковья Николай Ханин.
Одна из первых встреч прошла на территории Ступинской металлургической компании, где обсуждались вопросы благоустройства, здравоохранения и торговли.
В Волоколамске коллектив «Ферма М2» обсудил ремонт дорог в Осташёво и Клишино, а также ремонт многоквартирного дома в Болычево.
Зарайская команда главы встретилась с сотрудниками обувной фабрики, где планируется обустройство тротуара на Первомайской улице.
В Коломне на предприятии «АДЛ» было принято более 30 обращений.
Опыт выездных администраций на предприятиях показал свою эффективность, позволяя решать вопросы своих домов и дворов непосредственно на рабочем месте. Такая практика будет продолжена в регионе.
В Волоколамске коллектив «Ферма М2» обсудил ремонт дорог в Осташёво и Клишино, а также ремонт многоквартирного дома в Болычево.
Зарайская команда главы встретилась с сотрудниками обувной фабрики, где планируется обустройство тротуара на Первомайской улице.
В Коломне на предприятии «АДЛ» было принято более 30 обращений.
Опыт выездных администраций на предприятиях показал свою эффективность, позволяя решать вопросы своих домов и дворов непосредственно на рабочем месте. Такая практика будет продолжена в регионе.
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