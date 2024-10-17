Загруженность дорог Подмосковья утром 17 октября составила пять баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 17 октября загруженность дорог Московской области достигла пяти баллов. По информации Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах было замечено около миллиона автомобилей, что на 2% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные проблемы с движением возникали на пути в Москву по трассам М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В некоторых местах дороги были окутаны туманом, видимость ухудшилась. Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Дайана Хусинова