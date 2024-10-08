На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Шумовые полосы обустроили на 20 участках региональных дорог в одиннадцати городских округах Московской области, работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Работы объёмом более 260 квадратных метров выполнены в 11 городских округах на участках, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Планируется нанести еще 42 комплекта шумовых полос», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Шумовые полосы появились на дорогах в Одинцовском округе, Балашихе, Ступине, Черноголовке, Серпухове, Зарайске и в ряде других округов.
В министерстве отметили, что шумовые полосы обустраивают перед железнодорожными переездами, выездами на автомобильные магистрали, в районе пешеходных переходов и перекрёстков.
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Лев Каштанов