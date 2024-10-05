Трассу М-12 «Восток» достроят за 9 млрд рублей

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Правительство России выделило 9 млрд рублей на строительство четырех дорог для продления трассы М-12 «Восток». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства 5 октября.
«На опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 млрд рублей», — пишет правительство.
На эти деньги построят обходы вокруг Набережных Челнов и Нижнекамска. Также появятся обходы населенных пунктов в Башкирии — Лаяшты, Асяново, Исаметово, Ишкарово и Верхнеяркеево. Еще два участка дорог построят на территории Татарстана.
Движение по новым участкам запустят до конца 2024 года, сообщает кабмин. Новые дороги, как и вся трассв М-12 станут частью международного транспортного коридора «Россия».
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Лия Мурадьян