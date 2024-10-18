Загруженность дорог в Московской области утром 18 октября составила пять баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 18 октября загруженность дорог Московской области достигла пяти баллов. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более одного миллиона автомобилей, что на 1% превышает средний показатель прошлого месяца.
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Дайана Хусинова