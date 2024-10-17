В Подмосковье починили светофоры на 13 дорогах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт светофоров провели специалисты Мосавтодора на 13 дорогах в одиннадцати подмосковных округах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры отремонтировали на Московской и Большевистской улицах в Дмитрове, на Советской улице в Бронницах, на Ново-Солдатской улице в Волоколамске и Теряевской улице в селе Тепяево Волоколамского округа, на Колхозной улице в Ивантеевке, на проспекте Космонавтов в Королёве, на Московской улице в Львовском микрорайоне Подольска, на Букинском шоссе в Лобне, на Советской улице в Щёлкове и на улице Вернова в Дубне», — говорится в сообщении.Кроме того, кнопки доя пешеходов восстановили на светофорах на Кореневском шоссе в дачном посёлке Красково округа Люберцы и на 53-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.
Читайте также:
В Московской области за неделю отремонтировали свыше пяти тысяч дорожных дефектов
В Подмосковье открыли две дороги в составе федеральной трассы М-5 «Урал»
В Подмосковье установили 95 новых светофоров
Лев Каштанов