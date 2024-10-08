В московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые асфальтобетонные и резинокордовые искусственные дорожные неровности на восьми региональных дорогах в шести округах Московской области. Ремонт проводился в рамках летнего обслуживания дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
ул. Чкалова в Жуковском; Лихачёвский проезд в Долгопрудном; Рыбхозное шоссе в деревне Дергаево Раменского округа; дорога в деревне Андреево Павлово-Посадского округа; дороги в селе Парфентьево и деревне Подосинки в городском округе Коломна; ул. 1-я Вокзальная в микрорайоне Барыбино и дорога в деревне Житнево в городском округе Домодедово.
Дайана Хусинова