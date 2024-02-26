Минцифры обяжет Apple разрешать загрузку сторонних приложений в России

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Минцифры планирует обязать Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, сообщил «Коммерсанту» глава министерства Максут Шадаев. Соответствующий закон ведомство намерено внести в Госдуму весной, в настоящее время документ дорабатывается по предложениям администрации президента.
Законопроект был анонсирован в декабре 2022 года на фоне удаления из магазинов Apple и Google мобильных приложений российских подсанкционных компаний, преимущественно банков. Подобный закон — о цифровых рынках (DMA) — действует в Евросоюзе.
В случае принятия, под регулирование закона попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов, которые обяжут обеспечивать установку всех приложений на равных условиях.
После начала СВО Apple прекратила поставки своей продукции в Россию, а также полностью перестала работать с российскими картами.
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В случае принятия, под регулирование закона попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов, которые обяжут обеспечивать установку всех приложений на равных условиях.
После начала СВО Apple прекратила поставки своей продукции в Россию, а также полностью перестала работать с российскими картами.
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Ювелина Бернст