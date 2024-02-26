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Минцифры обяжет Apple разрешать загрузку сторонних приложений в России

26 февраля 2024, 03:44
Фото: iStock/ PhillDanze

Фото: iStock/ PhillDanze

Минцифры планирует обязать Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, сообщил «Коммерсанту» глава министерства Максут Шадаев. Соответствующий закон ведомство намерено внести в Госдуму весной, в настоящее время документ дорабатывается по предложениям администрации президента.
Законопроект был анонсирован в декабре 2022 года на фоне удаления из магазинов Apple и Google мобильных приложений российских подсанкционных компаний, преимущественно банков. Подобный закон — о цифровых рынках (DMA) — действует в Евросоюзе.

В случае принятия, под регулирование закона попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов, которые обяжут обеспечивать установку всех приложений на равных условиях.

После начала СВО Apple прекратила поставки своей продукции в Россию, а также полностью перестала работать с российскими картами.

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Москвичам пообещали «по-мартовски теплый» финал зимы
Синоптик Тишковец пообещал «по-мартовски теплый» финал зимы в Москве
26 февраля 2024, 04:04

Фото: iStock/ possum1961

Финал зимы в Москве будет по-мартовски теплым, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его прогноз передает РИА Новости.
По его словам, в этом году февраль в Центральной России выше климатической нормы на 0,7℃. А в оставшиеся дни месяца среднесуточная температура будет колебаться около 0℃

При этом в первый день календарной весны нагрянет холодный фронт со снегом, предупредил Тишковец.

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Уже к середине века в России может появиться принципиально новый боевой самолёт
ТАСС: Боевой самолёт шестого поколения может появиться в России к 2050 году
26 февраля 2024, 03:24

Фото: iStock/e-crow

Боевые самолёты шестого поколения в России могут появиться уже к 2050 году, сообщил в своей колонке для ТАСС научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов.
По его словам, специалисты ГосНИИАС, который является ведущим центром РФ по созданию авиационного оборудования и бортовых систем, уже заняты соответствующей подготовительной работой — сейчас они разрабатывают концепцию такого самолёта и обмениваются мнениями с военными.

«Такой самолет должен появиться где-то к 2050 году, но уже сейчас нужно понимать, какими станут вооруженные конфликты будущего», — подчеркнул Федосов.

При этом академик считает порочной практикой идти по пути усложнения самолётов, так как из-за этого они становятся крупнее и тяжелей, а следовательно — и дороже.

Напомним, что в настоящее время на вооружении российской армии находится только один вид истребителя пятого поколения, а именно Су-57. Также ведутся и разработки Су-75. Разработка боевых машин пятого поколения сейчас ведётся почти во всех крупных странах, однако, кроме России, на вооружении они есть лишь в Соединённых Штатах и Китае. Так, министерство ВВС США, которое входит в состав Пентагона, уже заявило о планах заключить в 2024 году контракт на производство истребителя шестого поколения.

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#оружие
#самолёты
#военная техника
#истребитель
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В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси
26 февраля 2024, 03:11

Фото: iStock/ Georgiy Datsenko

В ФАС отказались от идеи зафиксировать максимальную цену на услуги такси в России, рассказал в интервью «Известиям» замруководителя службы Петр Иванов.
«Но если ее (цену — прим. ред.) ограничить каким-то максимальным значением, то может получиться ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт», — заявил Иванов.

Зафиксировать максимальную цену на такси во время неблагоприятных или экстремальных погодных условий предложил в декабре депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.

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#деньги
#такси
#автомобили
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#цены
#поездки
#фас
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NDTV: Цукерберг создал настоящую катану с помощью японского мастера меча
26 февраля 2024, 02:55

Фото: iStock/COM & O

Миллиардер Марк Цукерберг не так давно освоил новый навык и вышел в социальные сети, чтобы поделиться им. Генеральный директор запрещённой в России экстремистской организации Meta* научился изготавливать традиционный японский меч — катану, который славится своей мощью и остротой.
На одном из снимков в Instagram** Марк Цукерберг позирует перед камерой с японским мастером меча. На другом снимке показан меч, созданный Цукербергом с помощью мастера. Глава Meta* также поделился видео, на котором он и мастер наносят удары по определенным участкам стали, чтобы сделать катану, в то время как на другом видео показано, как Цукерберг использует сделанный им меч.

«Действительно особенный день, когда мы учимся делать катаны с мастером Акихирой <...> Спасибо, что поделились с нами своим мастерством!», — сообщил Марк Цукерберг подписчикам.

​Пост миллиардера к настоящему времени набрал уже почти 3 миллиона лайков и восторженных комментариев.

«Ты на пути к тому, чтобы стать настоящим ниндзя, сначала ты освоил рукопашный бой, а теперь переходишь к клинку!», — написал, в частности, один из пользователей соцсети, в то время как другие писали о том, что это «потрясающе выглядит» и вообще «довольно круто».

Миллиардер в последнее время пробует себя в самых разных областях. Например, не так давно Цукерберг объявил, что намерен заняться разведением коров на своем гавайском ранчо. Он выбрал для этого породы вагю и ангус, а в качестве корма использует пиво и орехи макадамия, производимые прямо на ранчо (орехи обеспечивают высокую калорийность, а пиво стимулирует аппетит коров). Цель Цукерберга — получить «самое классное мясо в мире».

Ранее стало известно о том, что Марк Цукерберг начал строить комплекс с бункером для подготовки к возможному апокалипсису. Об этом сообщило издание The New York Post. Этот проект индивидуального строительства станет самым дорогим в современной истории, обойдясь миллиардеру в $100 млн как минимум. Частично уже построенный комплекс предусматривает наличие аварийных выходов, собственные источники еды. В целом, там будет все для комфортной жизни.

Напомним, состояние Цукерберга в 2023 году выросло на $44,3 млрд. Глава корпорации Meta* (владеет запрещенными в России сервисами Facebook** и Instagram**, а также мессенджером WhatsApp, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Это наиболее быстрый рост благосостояния среди самых богатых людей планеты, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

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*признана экстремистской на территории России, её деятельность запрещена
** запрещены на территории РФ
#япония
#оружие
#социальные сети
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Экс-лидер Бразилии Болсонару собрал тысячи человек на митинг
26 февраля 2024, 02:43

Фото: iStock/ Stefan Lambauer

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу несколько тысяч человек, чтобы выступить в поддержку заключённых по делу о госперевороте, сообщает портал G1.
Болсонару выступает за амнистию заключённых в рамках дела о госперевороте 8 января в центре Сан-Паулу. Он в очередной раз заявил, что не имел отношения к попытке госпереворота.

Сторонники Болсонару, протестовавшие против результатов президентских выборов в 2022 году, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались в резиденцию президента и в здание верховного суда, разграбив их. В результате были задержаны около 2 тысяч человек.

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#человек
#бразилия
#протесты
#амнистия
#задержание
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Антимонопольная служба заявила о серьёзных претензиях к работе «Яндекс.Такси»
«Известия»: В ФАС рассказали о том, что у них есть претензии к «Яндекс.Такси»
26 февраля 2024, 01:45

Фото: iStock/Nadya_So

У Федеральной антимонопольной службы имеется ряд серьёзных замечаний к «Яндекс Такси». Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщил замруководителя службы Пётр Иванов.
По его словам, в ФАС поступают жалобы на агрегатор как от пассажиров, так и от водителей. За 2023 год их накопилось свыше трёхсот. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые «Яндекс. Такси» применяет в связи с блокировками.

«Алгоритм ценообразования услуг такси, исходя из которого формируется динамическое ценообразование, не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов <...>, по которым у службы есть серьезные замечания к "Яндекс Такси"», — сообщил представитель антимонопольного органа.

Ранее Совет Федерации предложил начать контролировать цены на машины такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах РФ. Данное предложение направлено в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.

В обращении отмечается, что в случае введения регионами требования о локализации автомобилей такси, ФАС и Минпромторгу стоит начать ввести процедуру контроля стоимости автомобилей «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков» а также порядок продажи автомобилей сразу с заводов без наценок дилеров и посредников при условии согласования сделки ФАС.

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#фас
#яндекс
#такси
#перевозки
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«Cтрана.ua»: Польские фермеры рассыпали гвозди и шурупы на границе с Украиной
26 февраля 2024, 01:00

Фото: iStock/Thicha_studio

На пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенное» польские фермеры, устроившие блокаду границы с Украиной, рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы, сообщило украинское издание «Cтрана.ua».
По всей видимости, фермеры сделали это, чтобы украинские водители, которые и так стоят в очереди, пробили себе колёса и не смогли ехать дальше.

Один из водителей продемонстрировал на видео, сколько они собрали гвоздей и саморезов возле одной машины. На место инцидента приехали полицейские и работники коммунальных служб.

Ранее «Страна» сообщала о том, что поляки высыпали украинскую кукурузу из восьми железнодорожных вагонов. Подобные инциденты происходили и раньше. На днях поляки на пропускном пункте «Дорохуск» повредили вагоны, перевозившие украинские бобы, а 20 февраля на железнодорожные шпалы высыпали из двух вагонов кукурузу в Медыке.

В декабре минувшего года Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Украинский президент отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.

Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства. Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.

В июне 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары, импортируемые из Украины, и это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Румыния, Венгрия, Польша и Словакия потребовали вмешательства и изменения кризисной ситуации от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.


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#граница
#польша
#украина
#фермер
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РБК: Минобороны вновь запретило агродроны на юге
РБК: Минобороны вновь запретило применять агродроны на юге России
26 февраля 2024, 00:19

Фото: iStock/ Diy13

Министерство обороны запретило использовать дроны для обработки сельхозугодий и в текущем году в зоне временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России. Об этом РБК рассказали два источника, участвовавшие в совещании в Минсельхозе по вопросам авиационно-химических работ (АХР) в агросезон 2024 года.
В зону закрытого неба попадают, в частности, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. При этом эти регионы (кроме Краснодарского края) стали участниками нового экспериментально-правового режима по тестированию агродронов в полях.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили проведение совещания, заявив, что МО и Росавиация там озвучили действующие правила выдачи разрешений на выполнение АХР.

В Росавиации и Минэкономразвития от комментариев отказались. РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

Сложности с обработкой полей на юге наблюдаются с 2022 года в результате закрытия неба из-за СВО.

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#дроны
#сельское хозяйство
#поле
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На Украине работники военкомата отправили служить мужчину с параличом
26 февраля 2024, 00:07

Фото: iStock/olegda88

На Закарпатье работники Хустского ТЦК (название военкоматов на Украине) отправили служить мужчину с параличом, предварительно избив его, пишет местное издание «Гроза» со ссылкой на его бывшую жену. 
Пострадавшего зовут Александр Мартыненко. Он приехал из Киевской области, работать на релоцированном предприятии.

Мужчина пропал 20 января и на связь с женой вышел лишь через месяц. Сообщил, что находится в 355-м учебном механизированном полку на Львовщине. И что его похитили сотрудники ТЦК во время одной из командировок.

В Хустском военкомате его, как заявляет бывшая жена, избили, отобрали документы и мобильный. Затем отвели в подвал, где также издевались, после чего провели на медкомиссию, которая состояла, по его словам, из анализа крови из пальца. Далее был сделан вывод, что Мартыненко годен.

Женщина утверждает, что у него несколько тяжелых диагнозов, среди которых и паралич правой части лица и правой руки (издание публикует справки). Но врачи на это внимания не обратили.

Сейчас мужчина остается в части, и, по данным его бывшей жены, серьезно болеет с высокой температурой. К мужу ее не пускают. Она написала заявление в полицию и Государственное бюро расследований Украины, требуя свидания с мужем и новой медкомиссии.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#военком
#украина
#мобилизация
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