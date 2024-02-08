Олег Матвейчев опроверг планы о массовом уничтожении устройств Apple в России

Фото: iStock/Oleg Elkov
«Что касается депутатов Государственной Думы, региональных парламентов, то им вообще не было даже таких рекомендаций. Планов таких тоже нет. Нигде еще не доказано, что существуют слежки, скачивания и так далее. Есть теоретическая возможность этого. Поэтому на всякий случай перестраховываются» — рассказал депутат.
«Возможно, в Перми была такая единичная ситуация, что администрация покупала технику Apple, и она висела на балансе администрации. А поскольку вышло распоряжение, чтобы этой техникой не пользовались в служебных целях, то они не знали, куда ее девать. Возможно, что ее решили уничтожить. Но в конце концов, ее можно было передать региональному комитету по имуществу, и он бы эту технику реализовал», — заключил Матвейчев.
Читайте также:
В Госдуме призвали США осудить атаку ВСУ на Ил-76 и отказаться от поддержки Киева
В Госдуме предложили признавать нежелательными государственные организации
В Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД