Apple платит рекордные штрафы за монополизацию рынка в России

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В 2023 году и в начале 2024 года компания Apple стала плательщиком двух самых крупных антимонопольных штрафов в истории России.
Федеральная антимонопольная служба РФ объявила, что Apple была вынуждена выплатить рекордные суммы за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
Первый штраф в размере 906 миллионов рублей был уплачен в течение 2023 года. В начале 2024 года Apple столкнулась с еще более крупным штрафом, составившим 1 177 988 700 рублей, за дальнейшие нарушения антимонопольного законодательства. Штраф был оплачен компанией 19 января 2024 года.
Эти события вызвали значительный резонанс и обострили вопросы о конкуренции на рынке мобильных приложений в России, а также подняли вопрос о том, какие меры могут быть предприняты для обеспечения справедливой конкуренции и защиты интересов потребителей.
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Первый штраф в размере 906 миллионов рублей был уплачен в течение 2023 года. В начале 2024 года Apple столкнулась с еще более крупным штрафом, составившим 1 177 988 700 рублей, за дальнейшие нарушения антимонопольного законодательства. Штраф был оплачен компанией 19 января 2024 года.
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Маруняк Сергей Дмитриевич