Минцифры РФ начнёт научные исследования по разработке стандартов 6G в 2025 году

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Минцифры России собирается с 2025 года начать проведение научных исследований для дальнейшей разработки стандартов связи 6G. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Он подчеркнул, что Минцифры готово сотрудничать по данному вопросу с теми странами, которые заинтересованы в этом и готовы к обсуждению. Речь идёт только о дружественных государствах, работа с которыми будет вестись в рамках национального проекта «Экономика данных».
Согласно утверждённой в конце прошлого года стратегии отрасли связи до 2035 года, отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready будет введено до конца 2030 и 2035 года соответственно.
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Анастасия Чинкова