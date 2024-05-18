Раскрыта дата появления пилотных зон связи 5G во всех российских регионах

Фото: iStock/AnuchaCheechang
Пилотные зоны 5G должны появиться во всех субъектах России к 2030 году. Об этом сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко в ходе пленарной сессии «Экономика данных и цифровой трансформации государства».
Он подчеркнул, что помимо пилотных зон в каждом субъекте, в 16 городах России с численностью свыше одного миллиона человек должны появиться уже коммерческие сети, которые начнут предоставлять услуги на сетях пятого поколения.
Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Московская и Ленинградская области.
Читайте также:
Власти разошлись в оценках санитарных требований к 5G
Интернет-эксперт Букштейн: без российских станций 5G технический прогресс остановится
Популярную социальную сеть обвинили в распространении педофилии
Анастасия Чинкова