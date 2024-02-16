Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена

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Министерство юстиции США предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову. Его подозревают в предоставлении ложных показаний относительно предполагаемой роли президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.
По версии Минюста, 43-летний Смирнову 43 года в июне 2020 года заявил правоохранительным органам, что несколько лет назад получил информацию от топ-менеджеров Burisma о предполагаемом найме Хантера Байдена и о предполагаемой даче взятки как ему, так и его отцу «для защиты от всех видов проблем».
По словам обвиняемого, предполагалось, что старший Байден использует свое должностное положение для прекращения расследования в отношении компании и «разбирательства с тогдашним генеральным прокурором Украины».
Смирнов был задержан в аэропорту Лас-Вегаса 14 февраля по прибытии из-за рубежа. Ожидается, что он впервые предстанет перед судом в четверг. Максимальное наказание по данному делу может составить до 25 лет лишения свободы.
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По словам обвиняемого, предполагалось, что старший Байден использует свое должностное положение для прекращения расследования в отношении компании и «разбирательства с тогдашним генеральным прокурором Украины».
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Артем Кузьмин