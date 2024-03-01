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Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ещё трёх физических лиц и две компании

01 марта 2024, 21:03
Фото: iStock/cyano66

Фото: iStock/cyano66

Реестр иностранных агентов пополнился ещё тремя физическими лицами и двумя компаниями, соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции РФ.
Минюст внёс в реестр иностранных агентов писательницу, сценариста и переводчицу Людмилу Улицкую*.

«Л.Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине», — сообщили на сайте ведомства.


Помимо неё, в список иноагентов попали: режиссер Илья Хржановский*, бывший пермский депутат Сергей Медведев*, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»*, а также благотворительный фонд «Нужна помощь».

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*Лицо, выполняющее функцию иностранного агента
#иностранный агент
#минюст рф
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В МО ФРГ отказались верифицировать запись беседы военных
В МО ФРГ отказались проверить запись беседы военных об ударе по Крымскому мосту
01 марта 2024, 21:24

Фото: iStock/photosvit

В пресс-службе министерства обороны Германии снова отказались комментировать предполагаемую запись разговора военных ФРГ о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. Это следует из ответа представителя ведомства на запрос РИА Новости.
«Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу от 10:41 утра», — сообщил официальный представитель, отвечая на просьбу прокомментировать, верифицировать или опровергнуть подлинность записи, которая была приложена к запросу.
Ранее министерство отказывалось комментировать сам факт появления новостей о записи, ссылаясь на то, что «в принципе» не комментирует сообщения СМИ и их содержание.

В пятницу главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что располагает аудиозаписью, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают возможный удар по Крымскому мосту. По ее словам, офицеры упоминали и военных США и Великобритании, считая, что они уже давно принимают активное участие в конфликте.

Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора и саму запись. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Они обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину и атаку на Крымский мост, при этом обсуждалось, как избежать «красной линии» и не стать явными участниками конфликта на Украине.

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#сми
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#переговоры
#запись
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В ЦБ РФ заявили о планах ввести четыре лимита на выдачу ипотеки
ЦБ РФ планирует ввести четыре лимита на выдачу ипотеки, но задействовать два
01 марта 2024, 21:16

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Центробанк России планирует ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотечных кредитов, но пока возможно будут активированы только два из них. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности регулятора Евгений Румянцев на встрече с участниками Ассоциации банков России.
«Мы планируем иметь четыре макропруденциальных лимита, но на данный момент, если бы у нас уже были эти полномочия, мы бы активировали только два из них», — приводит его слова «Интерфакс».
Он также отметил, что регулятор получит новые полномочия с 1 июля текущего года. Первый лимит будет касаться кредитов на готовое жилье, а второй — на строящееся жилье под залог договоров долевого участия.

При этом Румянцев пояснил, что два оставшихся лимита будут запасными и на данный момент регулятор не планирует их использовать. Они касаются кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и потребительские кредиты под залог жилья, которые, по его мнению, не представляют угрозы для финансовой стабильности.

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Нидерланды выделят 250 миллионов евро на снаряды для Украины
Оллонгрен: Нидерланды выделят 250 млн евро на инициативу по снарядам для Украины
01 марта 2024, 21:05

Фото: iStock/stormwatch15

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила в пятницу, что их страна выделит 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.
«Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на чешскую инициативу по скорой доставке большого количества артиллерийских снарядов на Украину», — написала Оллонгрен в социальной сети X (бывший Twitter).
Она также отметила, что Нидерланды поставят Киеву «быстрые и маневренные моторные лодки», включая 14 жестко-корпусных надувных моторных лодок, восемь военных речных патрульных катеров и боевых катеров CB90.

Ранее премьер-министр Марк Рютте также заявил о намерении выделить более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

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#нидерланды
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Проект «Активное долголетие» подготовил к весне новые активности
01 марта 2024, 20:49

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Участников подмосковного проекта «Активное долголетие» с наступлением весны ждут новые виды активностей. Об этом сообщили в пресс-службе Министр социального развития Московской области.
«Долголетам предложат создание брайн рума для развития мозга, журналистику, фрисби, боевые искусства, занятия по восстановлению родового древа и многое другое. Участники проекта часто выходят за рамки занятий. Они выступают на радио, читая разные произведения, участвуют в лекциях на телевидении, ставят спортивные рекорды. Теперь они смогут выпускать и сборники личных сочинений», – разъяснили в ведомстве.
Там добавили, что «Активное долголетие» даже позволяет освоить новую профессию.
«Почти пять лет подмосковный проект дарит жителям старшего поколения заряд эмоций и бодрости, а это главный залог здоровья и продолжительной жизни. Он объединил уже более 315 тысяч человек. И весна в этом сезоне богата на новые активности», – сказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что участниками программы «Активное долголетие» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. Подробности можно найти на сайте проекта.

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#пожилые люди
#пенсионеры
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные ветеринары рассказали, как часто чистить зубы питомцам
01 марта 2024, 20:11

Фото: Istockphoto / RossHelen

Регулярная чистка зубов и дёсен домашних животных поможет избежать серьёзных проблем со здоровьем. О важности процедуры ухода ответственным владельцам напомнили в Госветслужбе Московской области.
«Примером негативных последствий стал случай с собакой, поступившей в ветлечебницу со снижением аппетита. Обследование показало наличие зубного камня, гингивита и других проблем, требующих немедленного вмешательства ветеринарного стоматолога», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Как отметили в министерстве, неправильный уход за зубами питомцев может привести к образованию зубного налёта и камня, воспалениям головы, гастритам, почечной недостаточности и инфекциям.



Хозяевам рекомендуется чистить зубы питомцев раз в два – три дня специальными зубными щётками и пастами. Также ежегодно необходимо диспансерное обследование домашних животных у ветеринара. Оно поможет своевременно выявить проблемы и предотвратить заболевания.

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В Петербурге придумали нейросеть для белых медведей
В Ленинградском зоопарке разработают нейросеть для изучения белых медведей
01 марта 2024, 20:04

Фото: iStock/Alexey_Seafarer

В Ленинградском зоопарке в Петербурге нейросети помогают анализировать поведение белых медведей, рассказал эколог Илья Черноок рассказал изданию «Петербургский дневник».
По его словам, белые медведи предпочитают добывать не рыбу, так как это требует больше энергии, а морских млекопитающих, моржей и тюленей.

В месяц одному медведю требуется пять тюленей, а одному тюленю - до 300 килограммов рыбы. В связи с этим, в марте будет проведена международная конференция «Вселенная белого медведя», одновременно проходящая на Чукотке и в Москве, а также онлайн, что позволит присоединиться к ней всем желающим.

«В ходе исследования Чукотки в 2022 году мы обнаружили 864 медведя в этом регионе и на острове Врангеля. В сентябре 2023 года наша экспедиция в якутский заповедник «Медвежьи острова» увидела и подсчитала 175 особей. Место это является родственником для белых медведей», - сообщил Илья Черноок.
В настоящее время экологи совместно с сотрудниками зоопарка решили установить видеокамеры в вольере Хаарчаны для изучения ее поведения. Специально созданная нейросеть будет анализировать записи и определять паттерны: игры, сна, плавания, питания медведицы.

Это позволит выявлять изменения в поведении, предотвращать заболевания и решать конфликты с человеком, уверен Черноок.

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Стало известно, что помогло Промесу избежать экстрадиции в Нидерланды
Адвокат Калинов: апелляция Промеса является серьезным юридическим аргументом
01 марта 2024, 19:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Апелляции, поданные стороной нападающего футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса по его уголовным делам, могут помочь ему избежать экстрадиции на родину.
С таким мнением выступил известный уголовный адвокат Максим Калинов в интервью для «Газеты.Ru». Промеса арестовали в аэропорту ОАЭ, когда тот собирался вылететь вместе с командой в Петербург на матч чемпионата России против «Зенита».

«Если бы шестилетний приговор уже вступил в силу, избежать депортации было бы гораздо сложнее. Нельзя сказать, что это невозможно, так как всегда можно найти нюансы, но это бы серьезно усложнило ситуацию для Промеса. Наличие апелляции является значительным юридическим аргументом», — подчеркнул Калинов.
Промес был осужден в Нидерландах в июне прошлого года на полтора года за вооруженное нападение на своего брата, а в феврале этого года ему вынесли приговор в виде шести лет тюремного заключения за организацию контрабанды крупной партии наркотиков.

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На «Доброделе» началось голосование за проекты инициативного бюджетирования
01 марта 2024, 19:49

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Подмосковье завершён приём заявок на реализацию проектов в рамках программы инициативного бюджетирования. Для участия в первом этапе конкурсного отбора принято 640 местных инициатив, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Проголосовать за проект можно на портале «Дородел» до 10 марта. Среди предложений – покупка оборудования для образовательных, спортивных, социальных учреждений, ремонт дорог, установка памятной стелы, обустройство общественного пространства, установка детских и спортивных площадок», – говорится в сообщении.
По данным министерства, в прошлом году в регионе было реализовано 438 проектов инициативного бюджетирования. Там напомнили, что судьба проектов зависит от активности и вовлечённости жителей в жизнь округа.

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#проект
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Теннисиста Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале турнира в Дубае
Россиянину присуждено поражение в матче с Александром Бубликом из Казахстана
01 марта 2024, 19:38

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован за неподобающее поведение по отношению к одному из судей в полуфинальном поединке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против казахстанского игрока Александра Бублика.
Это произошло, когда счет был 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Рублев оскорбил судью, что послужило причиной для решение о его дисквалификации. Таким образом, в финал вышел Бублик, где ему предстоит сразиться с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Уго Умбер (Франция).

Андрею Рублеву 26 лет, и он занимает пятое место в рейтинге ATP. Он одержал победу в 15 турнирах в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема ему пока ни разу не удалось преодолеть стадию четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанной паре, а также выиграл для российской команды Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Александру Бублику 26 лет, и он занимает 23-е место в мировом рейтинге, имея в своем активе 4 титула ATP. Наилучшее достижение на турнирах Большого шлема - четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

Турнир в Дубае завершится 2 марта и относится к категории ATP 500. Он проводится на хардовом покрытии. Общий призовой фонд превышает 2,9 млн долларов. Предыдущим победителем соревнования был россиянин Даниил Медведев, в 2022 году титул достался Рублеву, а в 2021 году - Аслану Карацеву.

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