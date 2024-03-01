Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ещё трёх физических лиц и две компании

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Реестр иностранных агентов пополнился ещё тремя физическими лицами и двумя компаниями, соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции РФ.
Минюст внёс в реестр иностранных агентов писательницу, сценариста и переводчицу Людмилу Улицкую*.
Помимо неё, в список иноагентов попали: режиссер Илья Хржановский*, бывший пермский депутат Сергей Медведев*, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»*, а также благотворительный фонд «Нужна помощь».
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*Лицо, выполняющее функцию иностранного агента
«Л.Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине», — сообщили на сайте ведомства.
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*Лицо, выполняющее функцию иностранного агента
Евгения Парфентьева