Минюст России добавил ещё три иностранных организации в список нежелательных

После интервью российского лидера Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону, бывший американский лидер Дональд Трамп нанёс ещё один мощный удар по НАТО, об этом написал французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо ​на своей странице в социальной сети X.