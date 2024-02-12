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Минюст России добавил ещё три иностранных организации в список нежелательных

Минюст РФ признал нежелательными организации из Великобритании, Чехии и ФРГ
12 февраля 2024, 23:08
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Минюст России внес две иностранные правозащитные организации — британскую Article 19 и немецкую Russian Election Monitor — в реестр нежелательных. Также в этом списке оказалось издание Mnenie media z.s. из Чехии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
В Госдуме разработали поправки о возможности признания нежелательными государственные и международные организации, а не только неправительственные компании. Об этом сообщил глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарёв.

По его словам, появилась информация о том, что иностранные организации с участием государственных органов других государств ведут деятельность, угрожающую безопасности России. Согласно нынешнему законодательству, признавать такие организации нежелательными нельзя. Но, чтобы бороться с такой деятельностью, было решено внести изменения, которые затронут Уголовный кодекс и Кодекс по административным нарушениям РФ.


При этом нововведения не коснутся международных организаций, членом которых является Россия, а также тех, которые входят в структуру госорганов.

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#минюст рф
#великобритания
#германия
#чехия
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В МИД РФ объяснили, почему в Германии так яро поддерживают Зеленского
Захарова: Режим Зеленского поддерживают потомки нацистов в Германии
12 февраля 2024, 22:07

Фото: Сайт МИД РФ

У власти в Германии находятся потомки нацистов, которые и поддерживают режим нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — написала спикер российского министерства иностранных дел.

Таким образом Мария Захарова прокомментировала публикацию из немецкого журнала, в которой сообщается, что дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок являлся офицером вермахта во времена Второй мировой войны. Он работал инженером в сфере противовоздушной обороны.

Захарова подчеркнула, что с момента публикации прошло уже несколько дней, а Бербок так и не дала комментариев на этот счёт.

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#мария захарова
#владимир зеленский
#германия
#нацизм
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«Сумасшествие»: Маск высказался о проекте, запрещающем главе США прекратить помощь ВСУ
Маск заявил, что невозможность главы США прекратить помощь Киеву — сумасшествие
12 февраля 2024, 21:55

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский миллиардер Илон Маск высказался о законопроекте, который запрещает президенту США прекратить спонсирование Украины, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее сенатор Джей Ди Вэнс попытался заблокировать законопроект, заявив, что он делает доступными 60 миллиардов долларов помощи Киеву до октября 2025 года. Он заявил, что таким образом можно будет не переживать за возвращение на пост американского президента Дональда Трампа. Если он одержит победу на выборах, то встанет во главу Белого дома в январе 2025 года. Блокировка украинской помощи, в этом случае, будет считаться нарушением американского законодательства, и может стать объективным основанием для импичмента Трампа.

«Это сумасшествие», — написал Маск, в ответ на рассуждение об этом законопроекте Вэнса.

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#илон маск
#дональд трамп
#сша
#украина
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Президент ФРГ уличил Трампа в безответственности из-за его высказываний о России
Штайнмайер: Заявление Трампа о НАТО безответственно и играет на руку России
12 февраля 2024, 21:37

Фото: сайт Дональда Трампа

Заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о России безответственно и играет на руку РФ, с таким заявлением выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его цитирует N-tv.
Ранее Трамп заявил, что если Россия решит напасть на одну из стран Североатлантического альянса, то он будет «одобрять их (России) делать все, что они, черт возьми, захотят».

«Эти заявления безответственны и даже играют на руку России. А в этом никто в нашем альянсе не может быть заинтересован», — ответил на слова Трампа Штайнмайер.

По словам главы Германии, Трамп сделал это провокационное заявление в рамках своей предвыборной кампании. Однако, он всё же отметил, что вне зависимости от итогов выборов в США, НАТО необходимо наращивать свой военный потенциал.

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#нато
#германия
#дональд трамп
#россия
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«Готова служить»: Вице-президент США отреагировала на слухи вокруг состояния Байдена
Харрис заявила о готовности служить США на фоне слухов о здоровье Байдена
12 февраля 2024, 20:32

Фото: РИА Новости/Стрингер

На фоне слухов о здоровье американского лидера Джозефа Байдена, вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова выполнять все свои обязанности, об этом пишет газета Wall Street Journal.
«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит», — заявила Харрис.

Она также отметила, что все, кто видит её за работой, убеждаются в том, что у неё есть прекрасные способности руководителя.

В WSJ подчеркнули, что в последние месяцы Харрис действительно взяла на себя огромный круг задач, за которые ранее она не отвечала.

Сейчас вице-президент курирует политическую сферу, связанную с политикой администрации Байдена по абортам, а также конфликт между Израилем и сектором Газа.

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#сша
#джозеф байден
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«Мастерский ход»: Трамп нанёс второй мощный удар по НАТО, после интервью Путин
Политик Филиппо: Трамп нанес второй удар по НАТО после интервью Путина
12 февраля 2024, 20:20

Фото: iStock/Stas-Bejsov

После интервью российского лидера Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону, бывший американский лидер Дональд Трамп нанёс ещё один мощный удар по НАТО, об этом написал французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо ​на своей странице в социальной сети X.
«Дональд Трамп сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании», — прокомментировал ситуацию Филиппо.

По его словам, это стало вторым серьёзным ударом по престижу Североатлантического альянса, после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, которое набрало многомиллионные просмотры по всему миру.

Политик также подчеркнул, что Дональд Трамп, в отличии от нынешнего главы Соединённых Штатов Джозефа Байдена, ставит во главу угла борьбу за мир.

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#дональд трамп
#владимир путин
#нато
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В Евросоюзе приняли решение сохранить прибыль от российских активов для Украины
Евросовет решил сохранить прибыль от российских активов для Украины
12 февраля 2024, 19:54

Фото: iStock/butenkow

Европейский совет принял решение сохранить прибыль российских активов, чтобы в будущем использовать их в пользу Украины, об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте совета ЕС.
В документе указано, что Европа не имеет право использовать замороженные российские активы по своему усмотрению. Они будут сохранены для дальнейшего использования в пользу Украины.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз заморозил около 300 миллиардов евро российских активов, которые хранились на европейских счетах. Основная доля этих средств находится на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. В октябре 2023 года в Euroclear, что смогли заработать в районе трех миллиардов евро на прибыли от российских денег.

Теперь же Евросоюз принял решение, что эти средства будут переведены на отдельный счёт и переданы Украине.

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#евросоюз
#украина
#россия
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На Украине выяснили, чем теперь займётся Залужный
«Страна»: Залужный может пойти в политику после отставки
12 февраля 2024, 19:36

После отставки с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужный может пойти в политику, об этом пишет «Страна.ua».
«Все это не исключает что, со временем, Залужный все ж таки пойдет в политику. Он уже стал в сознании значительной части общества потенциальной альтернативой Зеленскому», — пишет автор статьи.

Журналист также подчеркнул, что после отставки Залужного главным ответственным за нескончаемую череду провалов Вооружённых сил Украины станет президент Владимир Зеленский.

Напомним, после нескольких месяцев сплетен и интриг, развивавшихся вокруг конфликта президента и главкома Украины, 8 февраля было официально объявлено об отставке Валерия Залужного. Его место занял Александр Сырский.

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#валерий залужный
#всу
#украина
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«Не в своем уме»: Карлсон оценил президента Байдена
Такер Карлсон назвал Байдена некомпетентным президентом не в своем уме
12 февраля 2024, 18:58

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон считает, что президент США не является компетентным и пребывает не в своем уме. Об этом он сказал на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Если бы это был бокс, медики бы отменили бой. Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент. Это не политическое наблюдение, это факт, который имеет доказательную базу», - заявил Карлсон.

При этом он отметил, что Владимир Путин является не просто лидером России. Журналист подчеркнул, что страна обладает самой большой территорией в мире и ею очень трудно управлять на протяжении 24 лет. По словам Карлсона, неспособный человек не смог бы этого сделать, «нравится это кому-то или нет».

Карлсон также добавил, что не только Байден является не компетентным, но и его администрация.

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#журналист
#владимир путин
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#бокс
#человек
#администрация
#медики
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Карлсон заявил, что Путин хочет выйти из конфликта на Украине
Карлсон: Путин хочет закончить конфликт на Украине
12 февраля 2024, 18:50

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине, об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Путин хочет выйти из этой войны», — продекламировал Карлсон.

Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ.

В ходе разговора с журналистом Путин заявил, что Москва хочет разрешить конфликт с Киевом путём переговоров. Около года переговоры между Россией и Украиной уже состоялись, однако, Соединённые Штаты вынудили Киев продолжить вооружённый конфликт с Москвой.

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#владимир путин
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