Минюст России добавил ещё три иностранных организации в список нежелательных

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Минюст России внес две иностранные правозащитные организации — британскую Article 19 и немецкую Russian Election Monitor — в реестр нежелательных. Также в этом списке оказалось издание Mnenie media z.s. из Чехии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
В Госдуме разработали поправки о возможности признания нежелательными государственные и международные организации, а не только неправительственные компании. Об этом сообщил глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарёв.
По его словам, появилась информация о том, что иностранные организации с участием государственных органов других государств ведут деятельность, угрожающую безопасности России. Согласно нынешнему законодательству, признавать такие организации нежелательными нельзя. Но, чтобы бороться с такой деятельностью, было решено внести изменения, которые затронут Уголовный кодекс и Кодекс по административным нарушениям РФ.
При этом нововведения не коснутся международных организаций, членом которых является Россия, а также тех, которые входят в структуру госорганов.
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По его словам, появилась информация о том, что иностранные организации с участием государственных органов других государств ведут деятельность, угрожающую безопасности России. Согласно нынешнему законодательству, признавать такие организации нежелательными нельзя. Но, чтобы бороться с такой деятельностью, было решено внести изменения, которые затронут Уголовный кодекс и Кодекс по административным нарушениям РФ.
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Артем Путинцев