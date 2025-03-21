Минюст России разъяснил порядок государственной регистрации некоммерческих организаций

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Министерство юстиции Российской Федерации сообщило о порядке государственной регистрации некоммерческих организаций, а также об особенностях подачи документов в территориальные органы Минюста России.
Регистрация необходима при создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, внесении изменений в их учредительные документы, а также при обновлении сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Заявителями могут быть:
Заявители могут выбрать удобный способ подачи: лично в территориальный орган Минюста; почтой с уведомлением и описью вложения; в электронной форме через Единый портал госуслуг.
Для регистрации создания НКО требуются:
Если в названии организации используются слова «Российская Федерация» или «Россия», требуется разрешение уполномоченного органа. Документы на регистрацию принимаются только на русском языке.
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Заявителями могут быть:
- руководитель организации или иное уполномоченное лицо;
- учредитель (учредители) при создании организации;
- конкурсный управляющий или ликвидатор при ликвидации;
- представитель на основании доверенности или закона.
- в случае регистрации политической партии — уполномоченное лицо партии.
Заявители могут выбрать удобный способ подачи: лично в территориальный орган Минюста; почтой с уведомлением и описью вложения; в электронной форме через Единый портал госуслуг.
Для регистрации создания НКО требуются:
- заявление, подписанное уполномоченным лицом;
- учредительные документы;
- решение о создании и составе руководящих органов;
- данные об учредителях;
- квитанция об уплате госпошлины;
- адрес организации и подтверждающие документы.
Если в названии организации используются слова «Российская Федерация» или «Россия», требуется разрешение уполномоченного органа. Документы на регистрацию принимаются только на русском языке.
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Дайана Хусинова