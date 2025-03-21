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Минюст России разъяснил порядок государственной регистрации некоммерческих организаций

Фото: istockphoto / SbytovaMN

Фото: istockphoto / SbytovaMN

Министерство юстиции Российской Федерации сообщило о порядке государственной регистрации некоммерческих организаций, а также об особенностях подачи документов в территориальные органы Минюста России.
Регистрация необходима при создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, внесении изменений в их учредительные документы, а также при обновлении сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Заявителями могут быть:

  • руководитель организации или иное уполномоченное лицо;
  • учредитель (учредители) при создании организации;
  • конкурсный управляющий или ликвидатор при ликвидации;
  • представитель на основании доверенности или закона.
  • в случае регистрации политической партии — уполномоченное лицо партии.
Документы подаются в территориальные органы Минюста России, в зависимости от типа организации: общественные объединения (межрегиональные, региональные, местные); политические партии и их подразделения; религиозные организации (местные, централизованные); Прочие НКО, подлежащие специальному порядку регистрации.

Заявители могут выбрать удобный способ подачи: лично в территориальный орган Минюста; почтой с уведомлением и описью вложения; в электронной форме через Единый портал госуслуг.

Для регистрации создания НКО требуются:

  • заявление, подписанное уполномоченным лицом;
  • учредительные документы;
  • решение о создании и составе руководящих органов;
  • данные об учредителях;
  • квитанция об уплате госпошлины;
  • адрес организации и подтверждающие документы.
При внесении изменений в учредительные документы или ЕГРЮЛ подаётся заявление с соответствующими подтверждающими документами. При ликвидации организации дополнительно предоставляется ликвидационный баланс, подтверждение сдачи сведений в Пенсионный фонд и, при банкротстве, решение арбитражного суда.

Если в названии организации используются слова «Российская Федерация» или «Россия», требуется разрешение уполномоченного органа. Документы на регистрацию принимаются только на русском языке.

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Депутат Бессараб назвала россиянам условие досрочного выхода на пенсию
Депутат Бессараб: Россияне могут досрочно выйти на пенсию при выработке стажа
21 марта 2025, 09:49

Светлана Бессараб (Фото: duma.gov.ru)

Россияне, работающие в стандартных условиях труда, могут досрочно выйти на пенсию, как и те, кто трудится, например, на вредных производствах. Для этого у них должен быть выработан длительный трудовой стаж.
Об этом в разговоре с изданием «Лента.ру» рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также назвала и конкретные цифры трудового стажа, который необходимо отработать гражданам для досрочного выхода на пенсию.

«Мужчины могут раньше выйти на пенсию при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше чем за 2 года до наступления общеустановленного пенсионного возраста», — сказала парламентарий.

Для наглядности она привела пример: для женщин в России установлен возраст выхода на пенсию в 60 лет. Если она отработала 37 лет, то на пенсию она сможет выйти в 58 лет. То же самое и для мужчин: они могут уйти на пенсию в 63 года, если к этому возрасту уже трудились на протяжении 42 лет, пояснила Светлана Бессараб.

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SHOT: Семья Артёма Дзюбы владеет в России недвижимостью на миллиард рублей
21 марта 2025, 09:10

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Семья Артёма Дзюбы владеет в России недвижимостью, общая стоимость которой превышает миллиард рублей. При этом самому лучшему бомбардиру в истории отечественного футбола ничего не принадлежит.
Всё имущество большей частью оформлено на отца футболиста, сообщает телеграм-канал SHOT. В собственности Сергея Дзюбы, например, находятся две квартиры, расположенные по соседству, на Мосфильмовской улице в Москве. Их общая площадь составляет около 350 квадратных метров, а стоимость превышает 600 миллионов рублей. Ранее за ним числились ещё две шикарные квартиры в доме по улице Усачёва в Хамовниках. В 2023 году папа спортсмена эту недвижимость продал. Также Сергею Дзюбе принадлежит ещё одна небольшая квартира в Гольяново. Её площадь составляет 38 квадратных метров, а стоимость — 12,5 миллиона рублей.

Также на отца звёздного форварда оформлен огромный дом и земельный участок в подмосковном коттеджном посёлке «Усадьба Жодочи». Эти угодья вместе с усадьбой оцениваются в 350 миллионов рублей.

Есть кое-какая собственность и у матери Артёма, хотя на фоне супруга её имущество выглядит скромнее. Светлан Дзюба владеет 99-метровой квартирой на улице Вавилова и небольшой кладовой там же. Всё вместе стоит около 63,5 миллиона рублей. До 2023 года ей принадлежала ещё одна квартира в том же доме площадью 137 квадратных метров. Кроме того, мама с сыном имели в общей собственности ещё одно жильё в районе Новокосино, но затем продали его. С тех пор Артём Дзюба на своё имя недвижимость больше не приобретал.

Напомним, нападающий тольяттинского «Акрона» является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету на текущий момент 235 забитых мячей. Кроме того, отличившись в недавнем товарищеском матче со сборной Гренады, Дзюба также стал рекордсменом по голам за главную команду страны (31 забитый мяч). По обоим показателям он превзошёл уже завершившего карьеру Александра Кержакова.

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#семья
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Обладатель самого большого пениса в мире призвал мужчин не увеличивать члены
21 марта 2025, 08:44

Фото: iStock/Denisfilm

Обладатель самого большого пениса в мире Мэтт Барр из Великобритании призвал мужчин не увеличивать члены с помощью различных уколов. Его слова приводит Need To Know.
Барр известен своим 40-сантиметровым членом. Он прокомментировал сообщение сети клиник Lushful Aesthetics, согласно которому 40% дохода они получают от мужчин, увеличивающих половые органы при помощи инъекций силикона или ботокса.

«Пенис — невероятно сложный орган. По-моему, введение в него каких-то инородных субстанций — ужасная идея», — уверен британец.

Он рассказал о своем товарище, который занимался подобными делами, а в итоге получил заражение крови.

По словам Барра, основная деятельность мужчины не связана с его половым органом. Кроме того, мужчина уточнил, что из-за большого пениса невозможно использование некоторых поз в сексе и вообще контакт с некоторыми партнершами. Также мужчина добавил, что может понадобиться довольно много времени, чтобы возбудиться и поддерживать эрекцию.

Барр отметил, что не знает, каково это — иметь маленький пенис, но призвал мужчин не делать уколы в детородный орган и всегда помнить, что жизнь является чем-то большим, чем секс.

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#мужчины
#мужчина
#заражение
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В ЦБ рассказали, какую сдачу не имеют права выдавать магазины
ЦБ: Магазины в РФ не могут давать сдачу сильно поврежденными купюрами
20 марта 2025, 21:47

Фото: istockphoto/chudakov2

Российские магазины не имеют права выдавать сдачу сильно поврежденными купюрами. Об этом сообщил Центробанк в Telegram-канале.
В частности, имеются в виду банкноты, на которых есть больше двух посторонних надписей, а также печати, рисунки или сильные разрывы края (свыше семи миллиметров). Кроме того, к таковым относятся обесцвеченные, потертые или склеенные скотчем купюры.

Если на них есть небольшие потертости, надрывы, а также единичные пятна, надписи, оборванные углы и отверстия — сдача является пригодной для расчетов, добавил регулятор. Сильно поврежденные подлинные денежные знаки, включая монеты, граждане могут бесплатно поменять в любом коммерческом банке, резюмировали в ЦБ.

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#мир
#россия
#центробанк
#деньги
#новости
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Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска
Экономист Балынин: уйти в отпуск в 2025 году выгоднее всего в июле
20 марта 2025, 19:47

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В 2025 году выгоднее всего уйти в отпуск в июле. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В июне 19 рабочих дней, в июле — 23 рабочих дня, в августе — 21 рабочий день, и при увеличении числа рабочих дней стоимость одного рабочего дня ниже. Соответственно, в эти месяцы выгоднее уходить в отпуск», — пояснил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, наибольший объем выплат будет в июле. Поэтому уйти в отпуск выгоднее всего именно в этот месяц, заключил эксперт.

Ранее тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь рассказала, что в майские праздники можно хорошо отдохнуть в Египте. По ее словам, в это время там уже достаточно теплая погода, уходят ветра и отдых будет комфортным.

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