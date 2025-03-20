Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn
В России стартует XII эколого-патриотическая акция «Во имя любви, вечности и жизни». Эта инициатива направлена на сохранение исторической памяти и выражение глубокой благодарности героям Великой Отечественной войны.
Участники акции отдают дань уважения тем, кто сражался за Родину на фронте и трудился в тылу в 1941–1945 годах, сообщает пресс-служба общественного Всенародного экологического движения «Подари Земле Сад».
В 2024 году акция вошла во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования среди детей и молодежи, и будет реализовываться в 2025 году. Инициатива приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организатором выступает общественное движение «Всенародное экологическое движение "Подари Земле Сад"». В рамках акции планируется высадить 45 миллионов деревьев — в память о каждом погибшем на фронте и в тылу в 1941–1945 годах. К участию приглашаются дети дошкольного возраста, школьники, студенты, а также все неравнодушные граждане.
Цель инициативы – не только увековечить память героев, но и внести вклад в сохранение экологической чистоты, привить молодому поколению ответственное отношение к окружающей среде.
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В 2024 году акция вошла во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования среди детей и молодежи, и будет реализовываться в 2025 году. Инициатива приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организатором выступает общественное движение «Всенародное экологическое движение "Подари Земле Сад"». В рамках акции планируется высадить 45 миллионов деревьев — в память о каждом погибшем на фронте и в тылу в 1941–1945 годах. К участию приглашаются дети дошкольного возраста, школьники, студенты, а также все неравнодушные граждане.
Цель инициативы – не только увековечить память героев, но и внести вклад в сохранение экологической чистоты, привить молодому поколению ответственное отношение к окружающей среде.
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Дайана Хусинова