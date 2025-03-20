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В России стартует XII эколого-патриотическая акция «Во имя любви, вечности и жизни»

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

В России стартует XII эколого-патриотическая акция «Во имя любви, вечности и жизни». Эта инициатива направлена на сохранение исторической памяти и выражение глубокой благодарности героям Великой Отечественной войны.
Участники акции отдают дань уважения тем, кто сражался за Родину на фронте и трудился в тылу в 1941–1945 годах, сообщает пресс-служба общественного Всенародного экологического движения «Подари Земле Сад».

В 2024 году акция вошла во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования среди детей и молодежи, и будет реализовываться в 2025 году. Инициатива приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором выступает общественное движение «Всенародное экологическое движение "Подари Земле Сад"». В рамках акции планируется высадить 45 миллионов деревьев — в память о каждом погибшем на фронте и в тылу в 1941–1945 годах. К участию приглашаются дети дошкольного возраста, школьники, студенты, а также все неравнодушные граждане.

Цель инициативы – не только увековечить память героев, но и внести вклад в сохранение экологической чистоты, привить молодому поколению ответственное отношение к окружающей среде.

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#экологическая акция
Почти четверть россиян пытались сменить мобильного оператора с сохранением номера
ВЦИОМ: почти четверть россиян пробовали сменить оператора связи, сохранив номер
20 марта 2025, 07:59

Фото: iStock/scyther5

Согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, 23% россиян в течение последних двух лет пробовали сменить своего мобильного оператора, сохранив при этом номер телефона. При этом абсолютное большинство респондентов (98%) осведомлены о возможности такой смены. Об этом пишет РИА Новости.
Из тех, кто пытался сменить оператора, 60% успешно осуществили этот процесс, в то время как 5% столкнулись с трудностями и не смогли сохранить свой номер. Основными проблемами при смене оператора стали временная потеря связи (10% респондентов) и назойливые звонки сотрудников старого оператора с предложениями остаться (8%).

Опрос был проведен с 27 февраля по 4 марта 2025 года среди 2000 россиян старше 18 лет, пользующихся мобильной связью. Метод исследования — интернет-опрос на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-Онлайн». Предельная погрешность составляет 3,1% с вероятностью 95%.

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#интернет
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#депутат
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В России изменят правила призыва в армию с апреля 2025 года
В России с 1 апреля могут начать действовать новые правила призыва в армию
20 марта 2025, 02:16

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В России введут новые правила призыва на военную службу, включая увеличение срока действия решений военкоматов о призыве на срочную службу до одного года. Законопроект, как сообщает «Парламентская газета», уже прошёл первое чтение в Госдуме.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что изменения предусматривают создание единого реестра призывников и расширение перечня профессий для альтернативной службы. Кроме того, планируется активнее внедрять электронные повестки.

По словам Картаполова, нововведения могут быть применены уже в ходе весеннего призыва, который стартует 1 апреля.

Реформа направлена на повышение эффективности системы призыва. Особое внимание уделяется цифровизации процессов, что позволит сократить бюрократические процедуры и повысить прозрачность работы военкоматов.

11 февраля клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» раскрыла причину демографической дыры в России.

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Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития более 4 миллиардов рублей
Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития ₽4,1 млрд
20 марта 2025, 01:24

Фото: iStock/utah778

Экс-руководители Корпорации развития Курской области обязаны выплатить государству более 4,1 миллиарда рублей по решению Ленинского районного суда Курска. Информацию передали в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.
Основанием для взыскания стали нарушения при установке бетонных пирамид в приграничных зонах, которые должны были защищать регион.

Как следует из материалов дела, Корпорация развития Курской области, выступавшая заказчиком работ, допустила использование некачественных материалов при создании защитных сооружений.

«19 марта Ленинский районный суд рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Генеральной прокуратуры к девяти физическим лицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства. Иск генпрокуратуры к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой, Юрия Бессонова и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей был удовлетворен», — говорится в сообщении.
«Пора перестать хайповать на этой теме»: Депутат из Тарусы объяснил свой призыв о мини-юбках, процитировав Путина
«Пора перестать хайповать на этой теме»: Депутат из Тарусы объяснил свой призыв о мини-юбках, процитировав Путина
Более того, суд взыскал с указанных физических и юридических лиц госпошлину размером в 900 тысяч рублей.

«Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд», — уточняется в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с «Радио 1» рассказал, как погода порадует москвичей в ближайшее время.

Также передавали, что урожай фруктов и ягод может сократиться из-за неожиданных холодов. По словам многих экспертов, ущерб будет точно, но масштабы его определить невозможно. Москва и Подмосковье относятся к зоне рискового земледелия, а это говорит о том, что далеко не все культуры благополучно пережили зиму.

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«Пора перестать хайповать на этой теме»: Депутат из Тарусы объяснил свой призыв о мини-юбках, процитировав Путина
Калужский депутат Руденко призвал не хайповать на его призыве о мини-юбках
19 марта 2025, 23:50

Фото: iStock/MoustacheGirl

Депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко, который на днях призвал женщин почаще носить короткие юбки для повышения демографии в России, заявил, что его предложение не нарушает ни закон, ни этику, и призвал перестать хайповать на этой теме.
«Я высказал свое личное мнение на своей личной странице. Как сказал наш президент: "У нас нет вакханалии запретов". Ничего противозаконного в моих действиях нет. Неэтичным я считаю мусолить третий день эту тему во всех СМИ, как будто других, действительно важных проблем не существует», — сказал Руденко в беседе с «Газетой.Ru».

Он также призвал общество перестать «хайповать» на этой теме.

Напомним, Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России». После этого на него обрушилась волна критики со стороны подписчиков, коллег из Тарусы, депутатов Госдумы и даже Русской православной церкви.

В свою очередь депутат ГД Виталий Милонов заявил, что демографию повышает серьёзный настрой двух взрослых людей, которые хотят построить семью, а вот короткие юбки провоцируют «лишь похоть и блуд».

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#виталий милонов
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Стало известно, где похоронят Бедроса Киркорова
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
19 марта 2025, 23:30

Фото: iStock/dragana991

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Филиппа Киркорова.
По данным издания, Киркорова-старшего похоронят 21 марта. При этом отмечается, что время церемонии прощания пока неизвестно.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца.

В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Он не оставил завещания, и теперь все его имущество перейдет сыну. Известно, что Бедрос Киркоров владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии.

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