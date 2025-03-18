Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России

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Чтобы добиться увеличения пенсионных выплат, необходимо понимать свои права и механизмы, предусмотренные российским законодательством. Это подчеркнул депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что довольно часто встречаются случаи, когда пенсия оказывается занижена из-за каких-то ошибок в документах либо упущенных возможностей. Парламентарий также перечислил пять основных способов, позволяющих россиянам увеличить пенсию.
Он отметил, что негосударственные пенсионные фонды часто предлагают более высокую доходность за счёт выгодного инвестирования. Здесь следует быть очень внимательными: выбирать надёжные фонды с положительной историей и проверять наличие лицензии Центробанка.
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«Необходимо постоянно контролировать правильность учёта трудового стажа, выбрать надёжный и выгодный пенсионный фонд, использовать срочные пенсионные, а также перевести материнский капитал в накопительную пенсию», — сказал Гаврилов.
Он отметил, что негосударственные пенсионные фонды часто предлагают более высокую доходность за счёт выгодного инвестирования. Здесь следует быть очень внимательными: выбирать надёжные фонды с положительной историей и проверять наличие лицензии Центробанка.
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Александр Бойцов