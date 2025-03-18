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Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Чтобы добиться увеличения пенсионных выплат, необходимо понимать свои права и механизмы, предусмотренные российским законодательством. Это подчеркнул депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что довольно часто встречаются случаи, когда пенсия оказывается занижена из-за каких-то ошибок в документах либо упущенных возможностей. Парламентарий также перечислил пять основных способов, позволяющих россиянам увеличить пенсию.

«Необходимо постоянно контролировать правильность учёта трудового стажа, выбрать надёжный и выгодный пенсионный фонд, использовать срочные пенсионные, а также перевести материнский капитал в накопительную пенсию», — сказал Гаврилов.

Он отметил, что негосударственные пенсионные фонды часто предлагают более высокую доходность за счёт выгодного инвестирования. Здесь следует быть очень внимательными: выбирать надёжные фонды с положительной историей и проверять наличие лицензии Центробанка.

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#новости
У каждого десятого россиянина проблемы с почками
Нефрологи призывают к расширению диспансеризации для выявления заболеваний почек
18 марта 2025, 08:09

Фото: iStock/Staras

Каждый десятый россиянин страдает от заболеваний почек, однако большинство из них не подозревает об этом до достижения терминальной стадии болезни. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на нефрологов.
В связи с этим эксперты предлагают включить в программу обязательной диспансеризации два простых анализа — на уровень креатинина в крови и белок в моче. Это поможет выявить почечные патологии на ранних стадиях и предотвратить дальнейшее ухудшение состояния.

Ситуация усугубляется высоким уровнем артериальной гипертонии, которая диагностируется у 40% взрослых россиян. Хронически повышенное давление может привести к развитию хронической болезни почек, однако многие пациенты не осознают этой связи и часто неправильно принимают препараты.

Председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Доктор Валерий Шило подчеркивает, что ранняя диагностика заболеваний почек может спасти жизни. Он призывает к расширению программы диспансеризации, чтобы снизить смертность от почечных заболеваний, которая, по прогнозам, может занять пятое место к 2040 году.

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В России детям с 14 лет разрешат работать в выходные во время каникул

Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза

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#москва
#эксперты
#препараты
#смертность
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В России детям с 14 лет разрешат работать в выходные во время каникул
18 марта 2025, 05:03

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Российские работодатели получат право привлекать подростков с 14 лет на работу в выходные дни во время каникул. Об этом пишет ТАСС.
«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений», — говорится в сообщении.

Нововведение внесено в поправки ко второму чтению. Его планирует поддержать профильный комитет Госдумы РФ.

Обязательным условием для работы подростков в выходные будет письменное согласие на это. Если ребенку 15 лет, то его он может написать сам, а если 14, то это должен будет сделать родитель.

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Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза
В прошлом году мощность DDoS-атак на Россию выросла в 3,5 раза
18 марта 2025, 02:15

Фото: iStock/Alexander Sikov

Мощность кибератак типа DDoS на Россию в прошлом году увеличилась в 3,5 раза, в сравнении с результатами 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочернюю структуру «Ростелекома» — группу компаний «Солар».
«Рост, согласно данным компании, наблюдался в течение всего 2024 года - эксперты объясняют это тем, что у хакеров, действующих против РФ, в пользовании появились более мощные ботнеты», — сообщает агентство.

Мощность кибератак измеряется в их объеме, скорости и числе запросов в секунду. В общем за прошлый год на российские структуры было совершено 508 тысяч DDoS-атак. Результат превышает данные за 2023 год, но при этом он в полтора раза меньше показателей 2022 года.

Максимальное время атак сократилось в восемь раз до 36 дней. По словам специалистов, это говорит о намерениях хакеров атаковать ресурсы, не имеющих полноценную защиту, что наносит наивысший урон.

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Актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков скончался от онкозаболевания
Актер Виталий Мещеряков умер на 58 году жизни
17 марта 2025, 22:28

Виталий Мещеряков (Фото: кадр из сериала «Мент в законе-8»)

16 марта российский актер Виталий Мещеряков умер от онкологии, которую выявили у него два месяца назад. Публика знает артиста по сериалам «Москва. Три вокзала», «Мент в законе-8». Об этом сообщила газета «Аргументы и факты» со ссылкой на Мичуринский драматический театр.
Крайний раз Мещеряков появился на сцене в декабре 2024 года. Артист жаловался на боли в позвоночнике, уточнили в театре. Пару месяцев назад Виталий обратился за помощью к медикам и после обследования у него нашли онкологию.

«Все тело было поражено метастазами. Точно неизвестно, чего именно был рак, но предполагают, что костного мозга. Лечился он дома, но коллектив всегда его проведывал, помогал», — обратили внимание в театре.

Прощание с актером состоится 18 марта в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре.

Виталий Мещеряков появился на свет в 1968 году. В 1991-м он выпустился из Задонского культпросветучилища. В 1990 году он стал актером Мичуринского драматического театра — в нем артист работал 34 года.

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В Петербурге согласовали проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки
17 марта 2025, 22:19

Фото: iStock/Anna_Pakutina

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрил проект реставрации надгробного памятника писателя Виталия Бианки. Реставрации подлежит каменная скульптура девочки с бурундуком, сидящим на её плече. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на информацию из комитета.
По данным издания, специалисты уже провели научное исследование, выявив подлинные материалы. Кроме того, разработана методика реставрации и восстановления фигурки бурундука на плече у девочки.

«Да, проект реставрации надгробного памятника согласован 13 марта», — подтвердили в Смольном.

За проект восстановления памятника отвечает «НИиПИ Спецреставрация». Главный архитектор Вячеслав Бобров назвал эту работу небольшой, но очень приятной.

Тем временем в Сети зверька на плече девочки называют белкой, однако экспертиза «НИиПИ Спецреставрация» установила, что это совершенно точно бурундук.

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