Минздрав зарегистрировал обновленный состав вакцины «Спутник V»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Минздрав России зарегистрировал многокомпонентную коронавирусную вакцину «Спутник V» с обновленным составом, цитирует РИА Новости директора Научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинзбурга.
В настоящее время зарегистрирована обновленная вакцина «Спутник V», в инструкции внесены соответствующие изменения, заявил академик.
Специалист подчеркнул, что регистрация «Спутника V» позволила провести клинические испытания обновленной вакцины на молодых людях.
По словам Гинцбурга, клинические испытания «Спутника V» на подростках планируется завершить к концу марта, после чего будет подан набор документов в целях получения лицензии на препарат.
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Специалист подчеркнул, что регистрация «Спутника V» позволила провести клинические испытания обновленной вакцины на молодых людях.
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Александр Климов