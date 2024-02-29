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Минздрав зарегистрировал обновленный состав вакцины «Спутник V»

Гинцбург: Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом
29 февраля 2024, 04:32
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Минздрав России зарегистрировал многокомпонентную коронавирусную вакцину «Спутник V» с обновленным составом, цитирует РИА Новости директора Научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинзбурга.
В настоящее время зарегистрирована обновленная вакцина «Спутник V», в инструкции внесены соответствующие изменения, заявил академик.

Специалист подчеркнул, что регистрация «Спутника V» позволила провести клинические испытания обновленной вакцины на молодых людях.


По словам Гинцбурга, клинические испытания «Спутника V» на подростках планируется завершить к концу марта, после чего будет подан набор документов в целях получения лицензии на препарат.

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#коронавирус
#вакцина
#россия
#минздрав рф
#здоровье
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Россиян проинформировали о повышении пенсий для одной категории граждан с 1 марта
Бессараб: С 1 марта будут увеличены пенсии российских граждан, достигших в феврале 80-летнего возраста
29 февраля 2024, 03:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 марта будут увеличены пенсии россиян, достигших в феврале 80-летнего возраста, сообщил в интервью Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат обратила внимание на удвоение ежемесячного фиксированного пособия для пенсионеров, достигших 80 лет в предыдущем месяце.

«С учетом того, что сегодня она составляет 8 133 рубля, то, соответственно, у нас получается примерно 16 266 рублей. Но этот только часть пенсии», – заявила она.

Депутат Бессараб также заявила, что социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля.

По ее словам, в России насчитывается около четырех миллионов человек, получающих социальные пенсии.

«Ее получают либо те, кто не выработал трудовой стаж, либо получал слишком маленькую зарплату, не смог накопить индивидуальных пенсионных коэффициентов», – отметила парламентарий.

Также депутат добавила, что в состав социальной пенсии россиян входит социальная доплата до прожиточного минимума. Кроме того, она добавляется к «проиндексированному пенсионному капиталу».

«В этом году произойдет повышение пенсии на почти 7,5 процента. Эти средства заложены в бюджет Российской Федерации. И все выплаты люди получат своевременно и в полном объеме», – заключила Бессараб.

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#пенсии
#индексация
#выплаты
#минтруд
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Карлсон раскритиковал вооруженные силы США
Карлсон: Вооруженные силы США неэффективны и коррумированы
29 февраля 2024, 03:30

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что вооруженные силы США неэффективны и коррумпированы.
Он подчеркнул, что последний раз армия США выигрывала крупную войну 80 лет назад. По словам журналиста, проблема не в солдатах, а в командирах, которые разваливают армию, что представляет угрозу для американцев.

Ранее Карлсон обвинил правительство США в том, что оно рассекретило информацию о его встрече со Сноуденом.

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#журналист
#сша
#армия
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В США заявили, что Украина потеряла ключевого союзника в Вашингтоне
Politico: Украина лишилась ключевого союзника в Вашингтоне
29 февраля 2024, 02:12

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина потеряет важного сторонника, если Митч Макконнелл больше не будет лидером республиканского меньшинства Сената, пишет Politico.
Согласно материалу издания, хотя сенатор известен своей поддержкой Киева, внутри Республиканской партии возникают сомнения по поводу дальнейшей поддержки союзников Украины. Так, например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что вашингтонские власти должны в первую очередь сосредоточиться на разрешении кризиса с мигрантами на южной границе США.

28 февраля Макконнелл объявил, что покинет свой пост в ноябре. 28-летний конгрессмен объяснил это тем, что настало время, когда необходимо новое поколение лидеров.

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#сша
#украина
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#подделка
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Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины
Верховная Рада Украны сообщила о хакерской атаке на свой сайт
29 февраля 2024, 02:00

Фото: iStock/Михаил Руденко

Сайт Верховной Рады Украины стал объектом хакерской атаки, передает РБК, ссылаясь на пресс-службу парламента.
Как указывает материал, ссылка на Telegram-канал парламента, закрепленная на сайте, вела на фальшивую страницу.

Уточняется, что сайт вернулся к нормальной работе через 13 минут после атаки.

Ранее хакеры взломали эфир украинского канала и разместили на нем пророссийские лозунги.

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#украина
#хакер
#telegram
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Врач Белого дома: Байден страдает от нескольких заболеваний
Терапевт О'Коннор: Байдену диагностировали несколько болезней
29 февраля 2024, 01:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

У президента США Джо Байдена впервые диагностировано обструктивное апноэ сна, сообщает терапевт Кевин О'Коннор, огласивший результаты ежегодного обследования американского лидера.
Кроме того, у 81-летнего политика есть ряд ранее выявленных недугов, включая мерцательную аритмию, периферическую нейропатию, гиперлипидемию, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и артрит. Также Байден страдает от сезонной аллергии. Ему прописывают лекарства для лечения вышеупомянутых недугов.

Ранее президент заявил журналистам о медицинском обследовании: «Ничего не отличается от прошлого года. Все здорово».

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#джозеф байден
#здоровье
#сша
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Конгресс США достиг соглашения по финансированию правительства
Politico: Конгресс США предотвратил остановку работы правительства
29 февраля 2024, 01:03

Фото: iStockphoto/trekandshoot

Конгресс США достиг соглашения, которое позволяет избежать остановки работы правительства, сообщает Politico.
Ключевые республиканские и демократические законодатели согласились продлить работу многих правительственных учреждений до 8 марта и позволить некоторым структурам получать финансирование до 22 марта.

Как передает Politico, спикер Палаты представителей Майк Джонсон играет ключевую роль, и обе палаты должны проголосовать быстро, чтобы избежать остановки работы правительства.

Остановка может наступить в США 2 марта и не позволить руководству принять бюджет на текущий финансовый год. Членам Палаты представителей уже трижды приходилось принимать законы о временном финансировании государственных учреждений и программ.

В то же время президент Джо Байден должен представить свое предложение по бюджету на 2025 год 11 марта.

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#помощь
#бюджет
#законопроект
#программа
#конгресс сша
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Байден отказался от идеи ухода в отставку
Белый дом: Байден не планирует покидать пост после ухода Митча Макконнелла
29 февраля 2024, 00:48

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не намерен уходить в отставку после того, как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл объявил о своей отставке, сообщила глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что глава государства продолжит работать «на благо американцев». Пресс-секретарь администрации акцентировала внимание на достижениях нынешнего руководства в области экономики, здравоохранения и борьбы с изменением климата. По словам Жан-Пьер, президентство Байдена имеет историческое значение.

Ранее глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что покинет свой пост в ноябре 2024 года. 82-летний конгрессмен объяснил это тем, что настало время, когда необходимо новое поколение лидеров.

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#джозеф байден
#белый дом
#сша
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Байден раскрыл результаты нового медосмотра
Байден: в ходе ежегодного медосмотра не было выявлено ничего нового
29 февраля 2024, 00:01

Фото: kremlin

Президент США Джо Байден раскрыл результаты своего ежегодного медицинского обследования, цитирует его слова РИА Новости.
По словам американского лидера, в результате медосмотра не было выявлено «никаких новых проблем со здоровьем».

Байден прошел медобследование в среду, 28 февраля, в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Ранее американский президент выразил недовольство заявлением о его проблемах с памятью.

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#здоровье
#сша
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Германия опубликовала четырехэтапный сценарий «вторжения» России в НАТО
Газета Bild опубликовала четырехэтапный план нападения России на НАТО
28 февраля 2024, 23:43

Фото: iStock/Volodymyr Kalyniuk

Немецкое издание Bild опубликовало потенциальный сценарий нападения России на НАТО. Издание заявило, что этот сценарий основан на правительственных документах, представленных в парламент, передает Lenta.ru.
Согласно сценарию, атака будет состоять из четырех этапов. Первая фаза – массированная дезинформационная кампания в СМИ и социальных сетях с целью расколоть западное общество. Возможны также кибератаки на критически важные инфраструктуры.

На втором этапе Москва начнет военные операции на границах НАТО, одновременно активизируя шпионаж и кибератаки. Она может нейтрализовать первые спутники в космосе и атаковать немецкие химические заводы и атомные электростанции.

Третий этап – прямое вторжение российских войск. Четвертый этап – война на суше, под водой, в воздухе и космосе. Не исключено, что Москва может применить биологическое, химическое или ядерное оружие, а также сжечь все электронное оборудование с помощью электромагнитных импульсов.

Ранее сообщалось, что, согласно сценарию Министерства обороны Германии, война между НАТО и Россией может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом конфликта эксперты называют Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

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#германия
#украина
#россия
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