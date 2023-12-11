Обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В Минздраве сообщили, что препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.
Мннздрав РФ зарегистрировал вакцину от ковида «Спутник Лайт»с обновленным антигенным составом для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Вакциной пройдены клинические испытания.
В данный момент завершается госконтроль качества первых серий «Спутника Лайт» в лабораториях Росздравнадзора. Регистрация даст возможность производителю вакцины вводить ее в гражданский оборот и поставлять по заказам регионов.
В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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Вакциной пройдены клинические испытания.
В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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Мария Фирсова