Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных места в российских вузах

Фото: Официальный сайт Кремля
Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин предложил пересмотреть бюджетные квоты для вузов, передает информационное агентство ТАСС.
Он подчеркнул необходимость создания долгосрочных механизмов.
По его словам, необходимо повышать качество образования на всех уровнях. Он уточнил, что решить эту задачу планируется с помощью ряда инициатив.
Ранее Мишустин заявил, что главная задача – обеспечить экипировкой участников специальной военной операции (СВО) и принести пользу им и их семьям. Он отметил, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».
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«Чтобы выпускники [вузов] отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», – отметил Мишустин.
По его словам, необходимо повышать качество образования на всех уровнях. Он уточнил, что решить эту задачу планируется с помощью ряда инициатив.
«"Приоритет-2030", передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов», – перечислил Мишустин.
Ранее Мишустин заявил, что главная задача – обеспечить экипировкой участников специальной военной операции (СВО) и принести пользу им и их семьям. Он отметил, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».
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Александр Климов