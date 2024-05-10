Фото: сайт Кремля
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
По результатам голосования, за кандидатуру Мишустина выступили 375 депутатов, воздержалось 57, проголосовавших против не было.
Теперь новый глава кабинета министров не позднее недельного срока должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительской власти.
Также в течение 14 дней Мишустин представит Госдуме утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.
Напомним, что сегодня впервые в истории России парламент утвердил правительство.
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Теперь новый глава кабинета министров не позднее недельного срока должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительской власти.
Также в течение 14 дней Мишустин представит Госдуме утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.
Напомним, что сегодня впервые в истории России парламент утвердил правительство.
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Анастасия Чинкова