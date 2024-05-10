Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России

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Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Михаила Мишустина премьер-министром России, следует из сообщения пресс-службы главы государства.
В документе отмечено, что Путин подписал указ «О председателе правительства Российской Федерации». В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции России Мишустин назначается на пост главы кабинета министров. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы Мишустина назначили председателем правительства России. За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов, воздержалось 57, выступивших против не было.
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