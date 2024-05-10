Мишустин заявил о продлении программы маткапитала

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Кандидат в председатели правительства России Михаил Мишустин сообщил о продлении программы материнского капитала. Об этом он заявил в ходе обсуждения кандидатуры премьер-министра в Госдуме.
По его словам, программа материнского капитала доказала свою эффективность, поэтому было принято решение о её продлении до конца десятилетия.
Мишустин подчеркнул, что правительство должно совершенствовать ныне действующие инструменты помощи семьям путём повышения адресности и поддержки многодетных семей.
И.о. премьер-министра добавил, что в России будет запущен национальный проект «Семья», который объединит и сохранит самые востребованные механизмы. В частности, программу материнского капитала, которая, по поручению президента Владимира Путина, будет продлена до конца десятилетия.
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Мишустин подчеркнул, что правительство должно совершенствовать ныне действующие инструменты помощи семьям путём повышения адресности и поддержки многодетных семей.
И.о. премьер-министра добавил, что в России будет запущен национальный проект «Семья», который объединит и сохранит самые востребованные механизмы. В частности, программу материнского капитала, которая, по поручению президента Владимира Путина, будет продлена до конца десятилетия.
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Анастасия Чинкова