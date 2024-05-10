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Мишустин раскрыл основные направления работы на посту премьер-министра

Мишустин: в основе работы правительства – послание Путина Федеральному собранию
10 мая 2024, 14:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин назвал основные направления работы российского правительства после его избрания на пост председателя кабмина. Об этом он заявил в ходе обсуждения кандидатуры председателя кабмина в Госдуме.


Он подчеркнул, что в основе деятельности правительства лежат поручения, данные президентом России Владимиром Путиным Федеральному Собранию, а также масштабная программа социально-экономического развития.

По словам Мишустина, основными направлениями предстоящей работы правительства станут укрепление экономики, цифровая трансформация, поддержка граждан и семей с детьми, повышение благосостояния населения, развитие регионов и инфраструктуры, достижение технологического суверенитета.

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