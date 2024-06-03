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«Мисс Болгария» с украинскими корнями лишили титула

Елизавету Кравец лишили титула «Мисс Болгария» за невыполнение обязательств
03 июня 2024, 20:40
Фото: iStock/ JadeThaiCatwalk

Фото: iStock/ JadeThaiCatwalk

Елизавету Кравец, получившую титул «Мисс Болгария» в 2023 году, лишили короны из-за невыполнения обязательств, сообщают организаторы конкурса, не уточняя подробностей.
Кравец, 17-летняя девушка украинского происхождения, была признана самой красивой девушкой Болгарии в сентябре 2023 года.

Организация «Мисс Болгария» заявила в социальных сетях, что решение о лишении титула связано с несоответствием Кравец ценностям конкурса и участием в деятельности, наносящей ущерб репутации мероприятия.



Обычно победительницы обязаны участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях на протяжении года.

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#болгария
Психолог Наумова раскрыла, как выстроить доверительные отношения с ребёнком
Психолог Наумова заявила о важности доверительных отношений
03 июня 2024, 20:22

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что выстраиванию доверительных отношений с ребёнком поспособствуют отсутствие резкой критики со стороны родителей.
Также нужно отказаться от методов запугивания ребёнка домашним арестом, изъятия вещей и гаджетов и так далее в воспитательных целях.

Специалист рекомендовала всячески демонстрировать, что вы воспринимаете своего ребёнка таким, каков он есть.

«С ребёнком важно выстроить доверительные отношения, чтобы он мог открыто говорить о своих событиях, пусть даже негативных. Он будет уверен, что родители не будут его ругать, а напротив — помогут», — приводит Pravda.Ru со ссылкой NewsInfo.Ru слова Наумовой.

Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ Юлия Кочетова заявила, что снизить стресс перед экзаменами может помочь грамотное планирование дня и отказ от гаджетов перед сном.

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#отношения
#психология
#дети
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Павел Дуров анонсировал большое обновление в мессенджере Telegram
03 июня 2024, 20:16

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о значительном обновлении в мессенджере. Об этом он написал в своем Telegram-канале 3 июня.
«На прошлой неделе Telegram выпустил очередное крупное обновление, которое включало анимированные сообщения, подписи к фотографиям, поиск по хэштегам, сворачиваемые цитаты, быстрые действия с номерами телефонов и другие нововведения. (...) На этой неделе мы планируем выпустить еще более масштабное обновление, так что следите за новостями!» — сообщил Дуров.
О появлении в мессенджере анимированных сообщений и других новых функций стало известно 31 мая.

В апреле Дуров анонсировал возможность покупки и продажи стикеров и эмодзи за криптовалюту в Telegram. По его словам, создатели стикеров будут получать 95 процентов дохода от их продаж.

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#развитие
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В Крыму состоится фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»
03 июня 2024, 19:52

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Судаке в бухте Капсель с 26 по 28 июля 2024 года пройдёт фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь).
Заезд участников мероприятия запланирован на 24–25 июля. Основная программа фестиваля пройдёт 26–28 июля.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет уже в шестой раз. В текущем году ключевой темой фестиваля станет национальное многообразие видов искусства народов России. Фестиваль является платформой для раскрытия возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.

В фестивале примут участие резиденты арт-кластера «Таврида», молодые деятели культуры и искусств, делегации из образовательных организаций «Вузы России», участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», представители партнерских проектов.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Арт-кластера.

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#таврида
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Названы самые безопасные районы Москвы для аллергиков
Риелтор Сырцов назвал ЦАО самым безопасным для аллергиков
03 июня 2024, 19:37

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов заявил, что наиболее благоприятным для аллергиков районом Москвы является Центральный административный округ.
Он объяснил это тем, что зелёные насаждения здесь занимают лишь 20% всей территории округа.

«Но большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники. Почти все индустриальные объекты вынесены за пределы ЦАО, а единственным значительным фактором риска остается интенсивное движение автомобилей», — добавил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Также благоприятными в этом отношении являются САО и ЗАО.

Ранее врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией.

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#аллергия
#растения
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Топ-менеджер «АвтоВАЗа» Громак опроверг сборку китайских электромобилей в РФ
03 июня 2024, 19:19

Фото: iStock/RainerPlendl

Вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил, что сообщения о том, что китайские электромобили собираются в России, являются фейковыми.
«Сегодня одинаковый доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электромобиль, полностью произведенный в России, и электромобиль, на самом деле китайский, который в пакете сюда пришёл, колеса привинтили. Это фейк, который к российскому производству никакого отношения не имеет», — приводит Газета.ру слова специалиста.

Ранее исследование онлайн-сервиса страхования Inssmart показало, что наиболее сложными для покупки полиса автокаско в 2024 году в России и нелюбимыми для российских страховщиков стали Mercedes e-class 2018, Toyota Land Cruiser 300, а также BMW Х5.

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#электромобили
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#россия
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#автомобили
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В Щёлкове в ходе рейда выявили пять случаев незаконной перевозки отходов
03 июня 2024, 19:01

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Инспекторы Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области выявили в Щёлкове пять автомобилей-нарушителей во время проверки транспортировки отходов. Всего на предмет соблюдения правил перевозки крупногабаритного мусора в ходе рейда осмотрели 32 грузовика.
«В Подмосковье – время активных строительных работ, поэтому важно особое внимание уделять контролю за перевозкой оставшегося после ремонта мусора. В регионе повсеместно работают камеры дорожной сети, автоматически фиксирующие нарушителей. Также наши инспекторы самостоятельно проводят экологические рейды», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
В ведомстве напомнили, что перевозить отходы можно только со специализированным разрешением. Водители автотранспорта обязаны иметь талон (ОССиГ), получить который можно на региональном портале госуслуг.

Незаконное складирование мусора влечёт не только задержание грузовика, но и наложение штрафа.

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#щёлково
#минчистоты
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В Пушкинском идёт капремонт в 196 многоквартирных домах
03 июня 2024, 18:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Пушкинский активно идёт капремонт многоквартирных домов. Всего в работе – 196 МКД, сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Он принял участие в еженедельном совещании, которое губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Большое внимание уделили сезонным работам. Помимо ремонта домов, модернизируем детские игровые площадки. В этом году будет установлено четыре комплекса по программе губернатора региона по следующим адресам: Пушкино, Пушкинское шоссе, д.4; Красноармейск, ул. Пионерская, д. 6; Ивантеевка, ул. Победы, д. 6 и Ельдигино, д. 25», – отметил Красноцветов.
Он добавил, что в муниципалитете также наводят порядок во дворах. В этом году будет проведено комплексное благоустройство 23 территорий. Что касается ямочного ремонта, то с начала года в Пушкинском устранено 5 тыс. 922 ямы.

На трёх социальных объектах проводится капремонт. Это школа №11 в микрорайоне Заветы Ильича в городе Пушкино; школа №11 в селе Братовщина и Правдинская школа №2.

Помимо этого, в микрорайоне Заветы Ильича идёт строительство школы на 550 мест.

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#школы
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Пара выловила сейф с девятью миллионами рублей во время рыбалки в парке
В Нью-Йорке пара выловила сейф со 100 тысячами долларов с помощью магнита
03 июня 2024, 18:46

Фото: iStock/fergregory

В Нью-Йорке пара обнаружила сейф с 100 тысячами долларов наличными (около девяти миллионов рублей) во время занятия магнитной рыбалкой в парке. Как сообщает The Guardian со ссылкой на телеканал NY1, это произошло в боро Куинс.
Джеймс Кейн и Барби Агостини пытались поймать что-то ценное, забрасывая леску с магнитом в озеро, когда на их крючок попался сейф. Открыв его, они обнаружили пачки 100-долларовых купюр.

Кейн и Агостини передали находку в полицию. После проверки денег оказалось, что они не связаны с каким-либо преступлением. Полиция также сообщила, что установить владельца сейфа невозможно, поэтому пара может оставить деньги себе.

Кейн рассказал журналистам, что увлекся магнитной рыбалкой во время пандемии. Ему понравилось, что можно находить сокровища без больших затрат на оборудование. Ранее они находили ювелирные изделия, старинное оружие, гранаты времен Второй мировой войны и даже мотоцикл.

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#новости
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В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум
03 июня 2024, 18:42

Фото: Сергей Хакимов

В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля», об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Мероприятие было приурочено к юбилею Николая Романовича Палеева — советского и российского врача-терапевта, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН с 2013 года, участника первой послевоенной полярной комплексной экспедиции дрейфующей станции «Северный полюс — 3» и «Северный полюс —4», участника первой советской Антарктической экспедиции 1955—1957 гг.

Под его руководством защищено 30 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Им опубликовано более 650 научных работ, разработано 38 новых методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мочевыделительной системы, получено 38 патентов и авторских свидетельств на изобретения.
Фото: Сергей Хакимов

Палеев Филипп Николаевич — его сын, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России, член-корр. РАН, заведующий кафедрой терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор — рассказал про вклад отца в современную науку.

«Для меня он и отец, и учитель. Николай Романович много внёс в современное здравоохранение, начиная с того, что он был первым, кто занимался адаптациями организма человека в экстремальных условиях в условиях Арктики и Антарктиды. На его работы основывались другие. Он очень много посвятил кардиологии, пульмонологии, заболеваниям миокарда, занимался иммунологией и психосоматикой. Его вклад в современную науку многогранен», — отметил Палеев Филипп Николаевич.

Фото:Радио 1
Также с приветственным словом и поздравлениями в адрес юбиляра — Николая Романовича Палеева — выступили академики РАН Лео Бокерия, Александр Коновалов, Юрий Беленков, Елена Голухова и директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

Они отметили, что помимо профессионализма и медицинской компетентности, Николай Романович обладает такими человеческими качествами, как доброта, наблюдательность, ответственность и надежность.

«Он всегда жил яркую жизнь. Он был на Северном и на Южном полюсах, успешно работал в тяжелейших условиях. И для меня он является идеалом, во всем достигал чего-то необычайного», — рассказал нейрохирург, академик Российской академии наук Коновалов Александр Николаевич.

Фото: Сергей Хакимов

«Великий человек, который ни одному пациенту никогда не отказал. Он тот самый пример, который полностью соответствует достойному врачу, с которого можно брать пример», — поделился российский кардиохирург, учёный, академик РАН Бокерия Лео Антонович.

Организаторами Съезда выступили Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. Владимирского. В нем приняли участие врачи-терапевты, кардиологи, ревматологи, пульмонологи, нефрологи, стоматологи, эндокринологи, онкологи, неврологи, врачи общей практики, оториноларингологи и другие. В том числе участие в Форуме приняли и представители зарубежных стран — специалисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Кыргызской республики, Таджикистана и Узбекистана.

Врачи проанализировали современные подходы и новые практики в лечении артериальной гипертонии, новые методы профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, сложности в диагностике хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, обсудили орфанные болезни в практике врача-терапевта.
Фото: Сергей Хакимов
«Форум важный и для России, и для Московской области, которая активно развивается, где активно растёт медицинская инфраструктура. Упор делается губернатором на работу в системе здравоохранения, реновации, повышения качества обслуживания пациентов. Сейчас активно Россия занимается сотрудничеством со странами СНГ, это важно, потому что у нас исторически подходы к здравоохранению были общие. Россия сейчас является для многих лидером по тому, как у нас меняется система здравоохранения, как она адаптируется к потребностям реальных жителей, как она совершенствуется, чтобы быть более эффективной. Коллеги приезжают, чтобы познакомиться с нашим опытом и поделиться своим. Обмен опытом позволяет найти лучшие модели и внедрить их в практику», — рассказал профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» Палеев Филипп Николаевич.

Директор ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Соболев Константин Эдуардович также рассказал о важности международных связей и сообщил, что на сегодняшний момент институт подписал четыре соглашения с крупнейшими узбекскими университетами.

Фото: Сергей Хакимов

Отдельный блок на Форуме был посвящен стоматологии. Специалисты особое внимание уделили важности профилактики стоматологических заболеваний у детского и взрослого населения, инновационным методам стоматологической реабилитации.

Шевченко Олесь Вячеславович научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, генеральный директор Международной стоматологической ассоциации СНГ «Содружество», д.м.н. объяснил, что стоматологическое здоровье — это не только то, что касается полости рта, но и то, что в целом влияет на организм.

«Основа совещания направлено на формирование системы, модели оказания стоматологической помощи на основе первичной профилактике стоматологических заболеваний. В своё время была создана ассоциация содружества, которая объединяет девять стран СНГ. Проведя такие совещания, мы можем увидеть секреты организации медицинской помощи в разных странах: и успешные программы, и ошибки. Обмен опытом помогает нам проанализировать и выбрать правильный путь. ВОЗ определила понятие стоматологического здоровья — это неотъемлемая часть здоровья человека, это возможность человека говорить, улыбаться, понимать вкус, осязать, передавать эмоции. Это все характеристики качества жизни. Стоматологическое здоровье — это фундаментальный компонент здоровья физического и психического состояния человека», — отметил эксперт.


Значимость подобных международных съездов отметили участники-эксперты из Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана и другие, отметив, что существует прямая связь между микробами в полости рта и общим состоянием здоровья.

Фото: Сергей Хакимов

Эксперты поблагодарили организаторов за предоставление площадки на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

«МОНИКИ является единственным в мире учреждением, где есть и образование, и здравоохранение, и наука. Это очень правильно проводить форум здесь», — сказала доктор медицинских наук, профессор, имплантолог и стоматолог-хирург Амхадова Малкан Абдрашидовна.

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области, профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. Санина Наталья Петровна сообщила, что проведение такого Форума — это традиция, которая многое значит для врачей.

«Мы пришли к выводу, что проведение этого форума значимо для каждого терапевта именно в том, что здесь рассматриваются вопросы новых личных рекомендаций, новых подходов лечений, возможности создания каких-то центров, лечение тяжелобольных с теми возможностями и ведение контроля диспансерного наблюдения. То, что сделало МОНИКИ, очень значимо для Подмосковья. Я думаю, что мы будем это развивать. Наши пациенты нуждаются в квалифицированный помощи, которая должна к ним прийти вовремя. Все, что в мире нового, все, что полезно и значимо для подмосковных жителей, мы будем делать. У нас есть огромный потенциал желающих знать терапевтов, врачей общей практик. Без учебы в медицине жить невозможно, это такая специальность, где вся жизнь — повышение квалификации и каждый день. Это интересно, но очень ответственно», — сказала Санина Наталья Петровна.
Фото: Сергей Хакимов

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