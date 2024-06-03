«Мисс Болгария» с украинскими корнями лишили титула

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Елизавету Кравец, получившую титул «Мисс Болгария» в 2023 году, лишили короны из-за невыполнения обязательств, сообщают организаторы конкурса, не уточняя подробностей.
Кравец, 17-летняя девушка украинского происхождения, была признана самой красивой девушкой Болгарии в сентябре 2023 года.
Организация «Мисс Болгария» заявила в социальных сетях, что решение о лишении титула связано с несоответствием Кравец ценностям конкурса и участием в деятельности, наносящей ущерб репутации мероприятия.
Обычно победительницы обязаны участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях на протяжении года.
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Организация «Мисс Болгария» заявила в социальных сетях, что решение о лишении титула связано с несоответствием Кравец ценностям конкурса и участием в деятельности, наносящей ущерб репутации мероприятия.
Обычно победительницы обязаны участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях на протяжении года.
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Артем Кузьмин