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В возрасте 93 лет умерла актриса и первая обладательница титула Мисс США Жаклин Логери. Об этом сообщается в аккаунте конкурса в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России).
Логери стала первой Мисс Соединенных Штатов в 1952 году. Одним из ее призов за победы в конкурсе стал контракт с кинокомпанией Universal Pictures, который обеспечил ей съемки в кино и на телевидении. Самой известной для нее стала известную роль в комедии «Партнеры» (1956 года).
Логери родилась в 1930 года в Бруклине и закончила нью-йоркскую Академию юных леди Святого Франциска Ксавьера.
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Логери родилась в 1930 года в Бруклине и закончила нью-йоркскую Академию юных леди Святого Франциска Ксавьера.
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Ювелина Бернст