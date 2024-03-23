«Мисс Тверь-2001» Новосёлова погибла при теракте в «Крокусе»

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В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла обладательница титула «Мисс Тверь-2001» Екатерина Новосёлова. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала бывший директор модельного агентства «Шарм» Ольга Даргевич, которая была организатором конкурса в 2001 году.
Ранее МЧС России на своём сайте опубликовало предварительный список погибших по состоянию на 17:00. В нём фигурировало 13 имёт, среди которых была и Новосёлова.
Собеседница агентства увидела информацию о гибели женщины в СМИ, но приняла её за ошибку. После она написала матери Екатерины, которая подтвердила смерть дочери.
У погибшей остались двое детей – мальчик и девочка.
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Собеседница агентства увидела информацию о гибели женщины в СМИ, но приняла её за ошибку. После она написала матери Екатерины, которая подтвердила смерть дочери.
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Анастасия Чинкова