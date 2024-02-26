Мизулина объяснила, может ли Моргенштерн* вернуться в Россию

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что для возвращения рэпера Моргенштерна* в Россию нет никаких препятствий.
Об этом она заявила на встрече с учащимися в Тюмени, видеозапись с которой опубликовала в своем Telegram-канале.
Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства. Российские суды вынесли штрафы рэперу за неуказание своего статуса иностранного агента в интернет-публикациях, а также за несоблюдение требования предоставления декларации о доходах и расходах в Минюст. Несоблюдение законодательства о деятельности иностранных агентов может повлечь за собой уголовную ответственность для Моргенштерна*.
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*Признан иноагентом на территории РФ.
«Этот артист был признан иностранным агентом на нашей территории, и я считаю важным об этом упомянуть. Однако для таких лиц нет запрета на въезд в Россию. Отсутствие его приезда, вероятно, обусловлено его личным выбором», — отметила Мизулина.
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Артем Кузьмин