Мизулина объяснила, может ли Моргенштерн* вернуться в Россию

В Москве в честь празднования 80-летия освобождения Ленинграда, Крыма и Севастополя состоится восьмой Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Мероприятие состоится с 23 по 24 мая 2024 года в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов Войн и Вооруженных Сил.