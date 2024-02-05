Мурашко озвучил мнение многих стран о позиции России по смене пола

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Россия в вопросе смены пола придерживается классических ценностей и многие страны поддерживают такую позицию. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что Российская Федерация не одинока в своей позиции», — цитирует РИА Новости Мурашко.
По его словам, многие государства согласны с позицией Москвы по смене пола и рассматривают также только классическое трактование двух полов. Он также надеется, что голоса, звучащие сегодня от России и других стран по данному вопросу, будут услышаны.
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