Путин обрадовался появившейся в России моде на многодетность

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рад появлению моды в стране на многодетность. Об этом пишет ТАСС.
10 января российский лидер впервые прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Путин дал про учение оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи. Он указал на то, что важно возрождать традиции многодетной семьи, а также призвал максимально серьезно относиться к укреплению семейных ценностей.
Президент добрался до города Анадырь на снегоболотоходе. У данного вида транспорта отличаются колеса, обладая сверхнизким давлением, что позволяет перемещаться в местах, где нет автомобильных дорог.
Ранее Владимир Путин созвонился с восьмилетней девочкой, мечтавшей побывать на Байкале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Президент добрался до города Анадырь на снегоболотоходе. У данного вида транспорта отличаются колеса, обладая сверхнизким давлением, что позволяет перемещаться в местах, где нет автомобильных дорог.
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Алина Юрчак