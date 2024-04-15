Многодетная семья из США объяснила свой переезд в Подмосковье

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Многодетная семья Шуцман решила переехать из штата Канзас США в Подмосковье из-за ценностей.
38-летний Джозеф Шуцман, его 36-летняя супруга Энн и их шестеро детей переехали в Россию в сентябре года.
Супруги отметили, что Россия является сегодня одной из немногих христианских стран мира, где всё ещё почитаются традиционные ценности.
Ранее сообщалось, что украинский музыкальный продюсер, певец, основатель групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш получил российское гражданство.
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«Я думаю, что переполнили чашу нашего терпения изменения в законодательстве штатов, касающиеся смены пола детей. Когда приняли эти законы, мы поняли, что решение правильное, нам надо уезжать прямо сейчас. Америки нельзя избежать, находясь внутри Америки», — заявил в беседе с RT Джозеф.
Супруги отметили, что Россия является сегодня одной из немногих христианских стран мира, где всё ещё почитаются традиционные ценности.
Ранее сообщалось, что украинский музыкальный продюсер, певец, основатель групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш получил российское гражданство.
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Мелисса Тимофеева