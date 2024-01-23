Украинский певец Бардаш получил российское гражданство

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Украинский музыкальный продюсер, певец, основатель групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш получил российское гражданство. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Певец опубликовал фотографию, на которой стоит на фоне российского флага и держит в руке паспорт гражданина РФ.
Он подчеркнул, что был крайне счастлив получить российский паспорт после двух лет проживания в Москвы.
Бардаш добавил, что он родился в Советском Союзе, преемницей которого была Россия.
Также продюсер подчеркнул, что получил паспорт в Луганске.
После начала спецоперации на Украине Бардаш поддержал действия российских властей, переехал в Москву и осудил артистов, которые выступили против СВО.
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Он подчеркнул, что был крайне счастлив получить российский паспорт после двух лет проживания в Москвы.
Также продюсер подчеркнул, что получил паспорт в Луганске.
После начала спецоперации на Украине Бардаш поддержал действия российских властей, переехал в Москву и осудил артистов, которые выступили против СВО.
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Анастасия Чинкова