Мобилизованный замгубернатора объяснил, как оказался на футольном матче вместо СВО

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Бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин прокомментировал информацию, появившуюся прежде в СМИ о том, что он, вместо того, чтобы находиться в зоне проведения СВО, так как ранее был мобилизован, находится на футбольном матче. Об этом пишет «МК».
По информации издания, Холин написал на своей странице в социальной сети о том, что ему поставлена задача по организации отправки в зону СВО к Пасхе гуманитарного груза с большим объемом куличей. Поэтому он занимался этим вопросом вне зоны проведения спецоперации.
Он также заявил, что в настоящее время проводит работу с теми, кто готовится к отправке на фронт, отметив при этом, что и сам готов убыть в зону СВО. Однако подробностей своего отъезда не привел.
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