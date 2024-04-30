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Мобилизованный замгубернатора объяснил, как оказался на футольном матче вместо СВО

Бывший вице-губернатор Холин прокомментировал посещение матча после мобилизации
30 апреля 2024, 18:49
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин прокомментировал информацию, появившуюся прежде в СМИ о том, что он, вместо того, чтобы находиться в зоне проведения СВО, так как ранее был мобилизован, находится на футбольном матче. Об этом пишет «МК».


По информации издания, Холин написал на своей странице в социальной сети о том, что ему поставлена задача по организации отправки в зону СВО к Пасхе гуманитарного груза с большим объемом куличей. Поэтому он занимался этим вопросом вне зоны проведения спецоперации.

Он также заявил, что в настоящее время проводит работу с теми, кто готовится к отправке на фронт, отметив при этом, что и сам готов убыть в зону СВО. Однако подробностей своего отъезда не привел.

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Суд вынес решение Трампу по делу о выплатах порнозвезде
CNN: суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде
30 апреля 2024, 17:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Джо Байден оштрафован судом Нью-Йорка по уголовному делу, возбужденного по факту нарушения приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс, передает телеканал CNN.
Суд обязал политика удалить ряд публикаций, которые счел оскорбительными. Штраф за каждое нарушение составил по тысяче долларов.

Напомним, суть дела состоит в том, что Трамп, по версии следствия, выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов в канун президентских выборов в 2016 году. Плата женщине полагалась за молчание об интриге, которая у порноактрисы случилась с кандидатом в президенты Трампом во время их встречи на турнире по гольфу. Суд считает, что таким образом политик повлиял на исход голосования.

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#трамп
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Опубликован прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на майские праздники
30 апреля 2024, 16:45

Фото: iStock/TonyFuse

На территории гослесфонда Московской области 29 апреля возгораний не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
30 апреля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Также дан прогноз на праздничные выходные. 1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. На 2 мая прогноз аналогичный.

30 апреля, по данным синоптиков, температура воздуха составит 18-21С, ночью температура опустится до 8-11С.

В Комитете также напомнили о мерах противопожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о происшествии по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Прежде сообщалось о проведении учений по эвакуации граждан сотрудниками Мособлпожспаса. В рамках тренировок также отрабатывались действия при возникновении возгораний, в том числе в местах с большим скоплением людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожарная безопасность
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«Развод до СВО и гражданство Израиля»: куда пропала жена Иванова и что известно о ее доходах
Замминистра Иванов переоформил байк на отца: подробности и куда пропала его жена
30 апреля 2024, 15:34

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Вскоре после задержания и ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова появилась информация об исчезновении его бывшей супруги. О том, что известно о Светлане Захаровой, где она может находиться, и какое имущество на самом деле принадлежит ей, расскажет редакция «Радио 1».

За что задержали замминистра Тимура Иванова


23 апреля заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан правоохранителями по подозрению в совершении коррупционного преступления. Вместе с Ивановым были задержаны еще несколько человек, которые также причастны к преступной деятельности. По версии следствия, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, а взамен они безвозмездно проводили строительные работы на принадлежащих ему объектах. Ему вменяется статья о получении взятки в особо крупном размере.

Иванов помещен в СИЗО на два месяца


На следующий день после задержания Иванов был отправлен в СИЗО на два месяца. По данным следственных органов, сумма полученной им взятки может превышать 1 млрд рублей. Интересы бывшего замминистра представляют в суде сразу три адвоката. Примечательно, что правозащитники Иванова хорошо известны по громким судебным делам и немаленьким гонорарами за свои услуги.


Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домой Иванова
Выяснилось, чья усадьба ценой в сотни миллионов, находится рядом с домой Иванова

Арестованное имущество Иванова


Вскоре после заключения под стражу бывшего заместителя министра появилась информация об аресте его счетов. РИА Новости сообщали, что суд не исключил того, что имущество Иванова было добыто незаконным путем, поэтому на время следствия оно было арестовано.

Правоохранительные органы сообщили агентству ТАСС, что суд принял решение об аресте имущества не только принадлежащего Иванову, но и зарегистрированного на его ближайших родственников: жену и детей.

В сети стала появляться информация о том, что Иванов владеет усадьбой на Волге, особняком, площадь которого составляет около 1 тыс. квадратных метров, жилплощадью в Мексике и элитным автопарком, в котором содержится не менее 12 престижных автомобилей.

Издание РИА Новости поделилось информацией о данных, полученных из деклараций бывшего замминистра Иванова. Согласно документам, в 2019 году семья действительно завладела жилым домом площадью в 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, Иванов с супругой ежегодно приобретали новую машину или мотоцикл.

Среди их автомобилей — Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin.

Информацию об ином имуществе, якобы находящемся в собственности Иванова, не подтверждена.


Иванов переоформил мотоцикл на отца


В 2022 году Тимур Иванов переоформил один из мотоциклов из автопарка на своего отца Иванова Вадима Геннадьевича.
Спортивная модель, которая была у Иванова, может разгоняться до 245 километров в час. Стоимость спортбайка варьируется от 1,1 до 1,5 миллиона рублей.

Был мотоцикл продан или подарен неизвестно.


Супруга замминистра Иванова: кто она


Тимур Иванов расторг брак со своей супругой Светланой, когда началась спецоперация на территории Украины. Прежде гражданка Израиля Светлана Захарова была замужем за миллиардером Михаилом Маниовичем, после развода с которым, продолжила общение с богатейшими женщинами России.

Захарова и сама является успешной бизнесвумен. Она владеет модной группой Metropol, а также была ведущей популярной программы «Снимите это немедленно!» на телеканале СТС.
В браке с Ивановым у Светланы родились две дочери.

Согласно декларации о доходах, данные из которой опубликовал телеканал 5-tv.ru, в 2019 году официальный годовой доход Иванова составлял порядка 14 миллионов рублей, а доход Захаровой — 55,5 миллиона рублей.

Бывшая супруга Иванова пропала после его ареста


После задержания Тимура Иванова в СМИ появилась информация о том, что его бывшая супруга Светлана тоже может быть задержана. Слухи породило то, что женщина, ведущая публичный образ жизни, исчезла из информационного поля. Однако официальной информации о ее задержании нет. Более того, по некоторым данным, 24 апреля ее якобы видели в Музее Москвы.


«Покушение на Кадырова и усадьба на Волге»: данные об адвокатах Иванова и его имуществе
«Покушение на Кадырова и усадьба на Волге»: данные об адвокатах Иванова и его имуществе

С сайта Минобороны пропала биография арестованного замминистра


На сайте Минобороны больше не доступна биография заместителя Шойгу, арестованного по делу о коррупции.

Ранее на ресурсе была опубликована информация о награждении Иванова орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими наградами.

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Синоптик: Волна похолодания в Москве продержится до вторых длинных выходных
30 апреля 2024, 12:59

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью RT поделился прогнозом погоды в ближайшие дни для столицы. Специалист отметил, что ветер завтра, 1 мая, изменится с западного на северо-западный, что будет первым шагом к похолоданию.
«Если сегодня ожидается температура 22... 23 °С, то завтра уже будет около 18... 19 °С. В четверг этот процесс усилится, так как ветер повернет на север. Дневная температура упадет до 11... 13 °С. И это может привести к появлению первых заморозков ночью на пятницу или субботу. Давно такого не было, и вот теперь в Мае нас ждет сюрприз», — предупредил Шувалов.
По его словам, в пятницу дневная температура будет колебаться от 8... 10 °С, а в субботу немного поднимется из-за прояснения до 10... 12 °С. При этом Шувалов отметил, что это, вероятно, будет не последнее похолодание.

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#похолодание
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Хинштейн призвал проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением
30 апреля 2024, 12:37

Фото: телеграм-канал Хинштейна

Российских чиновников перед назначением на ответственные посты следует проверять на сексуальную ориентацию. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
Он заявил, что в такой проверке не видит ничего предосудительного или плохого, передаёт «Самарское обозрение». По словам парламентария, у него у самого двое сыновей. И он точно был и всегда будет против того, чтобы кого-то из его детей, например, обучал педагог, разделяющий нетрадиционные сексуальные ценности.

Данная инициатива Хинштейна явилась продолжением его борьбы с явлениями ЛГБТ* в эшелонах власти. Не так давно он уличил министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева и его подчиненного Андрея Золотухина в гомосексуальной связи.
По словам депутата, Бурцев и Золотухин вместе провели отпуск в Кисловодске. А в отеле они проживали в однокомнатном номере.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#педагог
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#ценности
#лгбт
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Под Волоколамском прошел первый этап главного чемпионата России по дрифту
Первый этап Российской Дрифт Серии прошёл на автодроме под Волоколамском
30 апреля 2024, 12:35

Фото:пресс-служба администрации Волоколамска

Первый этап Российской Дрифт Серии прошёл на автодроме Moscow Raceway под Волоколамском. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
28 и 29 апреля тысячи поклонников дрифта прибыли на автодродром, чтобы поболеть за любимые команды.

По итогам соревнований, которые длились два дня, победителем первого этапа стал Аркадий Цареградцев. Второе место занял Григорий Гусев, на третьем месте оказался Артём Шабанов.

Фото:пресс-служба администрации Волоколамска



Помимо наблюдения за соревнованиями, гости мероприятия смогли покататься на дрифт-такси, стать учениками Академии дрифта. Кроме того, на аэродроме прошла экскурсия. Гостям рассказали о малоизвестных фактах чемпионата и раскрыли подробности деятельностей судей.

Для несовершеннолетних гостей аэродрома были организованы детские площадки.

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#мероприятия
#волоколамск
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Рейд в Одинцовском городском округе выявил 15 нелегальных мигрантов
30 апреля 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Следователи военного СО СК РФ по Одинцовскому гарнизону вместе с сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по Одинцовскому округу провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов и граждан, которые не встали на воинский учет по месту пребывания. Об этом сообщили в администрации Одинцовского городского округа.
В результате проведенного мероприятия были выявлены 15 нелегальных мигрантов, которые работали на строительных объектах без соответствующего патента.

Нарушивших законодательство мигрантов привлекли к административной ответственности. Кроме того, запущена процедура по выдворению этих граждан за пределы РФ.

Среди выявленных нарушителей пять иностранцев не встали на воинский учет. Им вручены повестки об обязательной явке в военный комиссариат.

Прежде сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает право полиции принимать решение о выдворении иностранных граждан за пределы страны. В настоящее время это можно сделать лишь по решению суда. Авторы инициативы уверены, что такие изменения позволят сократить временные и финансовые затраты при процедуре выдворения.

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«Предчувствовала уход»: почему умерла Зоя Зелинская и ее связь Ширвиндтом
Умерла Зоя Зелинская, актриса из «Карнавальной ночи»: причины, дата прощания
30 апреля 2024, 12:07

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда театра и кино Зоя Зелинская скоропостижно скончалась 29 апреля. О том, что стало причиной смерти артистки, какими были ее последние дни, и когда состоится церемония прощания с ней, расскажет редакция «Радио 1».


Зоя Зелинская: биография


Будущая актриса Зоя Зелинская родилась 8 декабря 1929 года в Москве. После школы она поступила в ГИТИС, где училась на курсе Андрея Гончарова, затем Зелинская попала в Сатиру. Она долго играла роли второго плана, пока не приняла участие в телевизионном шоу «Кабачок 13 стульев». Эта сатирическая программа побила все рекорды по популярности. Зелинская исполнила роль «супруги» пани Терезы, которая сделала ее знаменитой.

Дебютным фильмом актрисы стала легендарная комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Далее она снялась в лентах «На углу у Патриарших», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Предсказание», «Тесты для настоящих мужчин»» и других.


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Когда состоится прощание с Зоей Зелинской


О дате прощания с народной артисткой РСФСР сообщил агентству ТАСС ее сын Сергей Леднев. Церемония прощания с Зелинской пройдет первого мая в Театре сатиры, похороны будут на Троекуровском кладбище. Отпевание состоится в переделкинской церкви.


Как умерла Зоя Зелинская


Сын актрисы рассказал, что его 94-летняя мать скончалась в результате инсульта.

«В семь утра ушла из жизни. Инсульт, реанимация в ЦКБ. Не смогли ее спасти. 94 года маме исполнилось в декабре», — сообщил Леднев.

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Последние дни актрисы Зои Зелинской


Артисты театра Сатиры, где более 70 лет служила Зоя Зелинская, рассказали изданию «МК» о том, что актриса сильно переживала из-за ухода коллеги Александра Ширвиндта, с которым вместе играла в спектакле «Где мы?».

В театре рассказали, что Зеленская готовилась к предстоящему выступлению и ждала Александра из больницы, однако он так и не вышел.

«Зоя очень переживала его смерть. Она прямо замкнулась, на телефонные звонки не отвечала, совсем духом пала. Может предчувствовала свой уход?» — рассказали «МК» сотрудники театра.

Напомним, легендарный сатирик Александр Ширвиндт скончался 15 марта. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

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Лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме
30 апреля 2024, 11:50

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Лидер организованной преступной группировки «Меценатовские» из Забайкалья Дмитрий Ведерников провёл в заключении 13 лет. После этого он отправился из колонии в зону специальной военной операции задолго до истечения срока.
По приговору суда мужчина получил 24 года колонии за бандитизм, убийства и угоны автомобилей в 2011 году, сообщает сетевое издание Chita.ru. Первую заявку на то, чтобы отправиться на СВО, Ведерников подал в 2023 году. Тогда ему было отказано. Теперь 52-летний преступник всё-таки отправился в зону спецоперации.

По его словам, есть немало людей, которые могут подтвердить, что он метко стреляет. Также Ведерников рассказал, что в него трижды стреляли и один раз пытались взорвать. И в целом, по его словам, он обладает многими качествами, необходимыми для участия в боевых действиях.

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